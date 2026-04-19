Une saison blanche pour Mbappé à Madrid
Kylian Mbappé KO contre Munich

Sportif préféré : Kylian Mbappé n'est pas sur le podium

Kylian Mbappé19 avr. , 16:30
parClaude Dautel
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A la demande de RTL, l'institut de sondage Odoxa a interrogé un échantillon de la population française concernant son sportif préféré. Deux ans après les JO de Paris, Léon Marchand reste le chouchou.
Alors que la fin de saison se profile dans les différents sports collectifs, c'est un sportif individuel qui est, comme l'an dernier, le numéro 1 dans le cœur des Français. Même s'il est toujours aussi discret, la star de la natation l'emporte, que ce soit chez les amateurs de sport (47%), ou dans la population générale (43%). Ensuite, il y a divergence, puisque Teddy Riner est deuxième pour l'ensemble des Français, tandis que c'est Antoine Dupont, pourtant blessé une grande partie de l'année écoulée et moins en évidence cette saison avec Toulouse, qui l'est chez les amateurs de sport. Pour trouver trace du premier footballeur, il faut descendre au quatrième rang.

Mbappé quatrième sportif préféré en France

Ce footballeur, c'est Kylian Mbappé, lequel descend du podium, mais s'il est toujours le numéro 1 dans le football. Cependant, on constate que chez ceux qui apprécient le sport, l'attaquant du Real Madrid est talonné de très près par Ousmane Dembélé (28% contre 22%), preuve que le Ballon d'Or et la victoire du PSG en Ligue des champions ont tout de même fait changer l'image de Dembélé dans notre pays. Il est toutefois difficile de comparer par rapport à l'an dernier, année post-olympique où les sportifs ayant participé aux JO de Paris avaient largement dominé ce sondage.
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