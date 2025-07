Son caprice aux JO révélé, Mbappé se marre

Dans : Kylian Mbappé.

Par Eric Bethsy

Lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, Kylian Mbappé aurait refusé un simple rôle de relayeur de flamme pendant la cérémonie d’ouverture. L’attaquant du Real Madrid aurait demandé à allumer lui-même la vasque olympique aux Tuileries. Un caprice démenti avec humour par le principal intéressé.

Le Canard enchaîné aurait pu lancer la polémique du jour. Et pour cause, l’information concerne Kylian Mbappé. Alors qu’il venait de disputer l’Euro 2024 avec l’équipe de France, et qu’il préparait son arrivée au Real Madrid, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a été sollicité par Tony Estanguet en personne. Le patron du Comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 lui a proposé de devenir l’un des derniers relayeurs masqués censés apporter la torche à Zinedine Zidane pendant la cérémonie d’ouverture.

Mbappé préfère en rire

Connaissant son admiration pour la légende du foot français, le gamin de Bondy n’est sans doute pas resté insensible face à cette invitation. Mais d’après l’hebdomadaire, Kylian Mbappé l’a refusée. La source explique que le capitaine des Bleus exigeait le rôle de dernier porteur de la torche afin d’allumer la vasque olympique aux Tuileries. Malheureusement pour lui, la mission avait déjà été confiée aux multiples champions olympiques Teddy Riner et Marie-José Pérec. Ce refus du Merengue ressemble à un petit caprice de star.

MDR 😂.

Vous avez oublié de dire que je voulais aussi être le meneur de l’équipe de France de Basket je pense…. J’étais juste au calme en vacances à l’autre bout du globe.

Aucune raison d’être dernier porteur de flamme vu que je n’ai aucune histoire avec les JO. pic.twitter.com/1it3Fnzzop — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 25, 2025

C’est pourquoi le principal intéressé a immédiatement réagi sur le réseau social X. L’attaquant madrilène a en effet démenti avec humour. « MDR. Vous avez oublié de dire que je voulais aussi être le meneur de l’équipe de France de Basket je pense, s’est amusé Kylian Mbappé. J’étais juste au calme en vacances à l’autre bout du globe. Aucune raison d’être dernier porteur de flamme vu que je n’ai aucune histoire avec les JO. » Au moins, cette histoire aura fait sourire l’attaquant tricolore.