Sans Mbappé, le PSG perd sur tous les terrains

Dans : Kylian Mbappé.

Par Eric Bethsy

Toujours en discussion avec Kylian Mbappé, dont le contrat va expirer en juin, le Paris Saint-Germain joue gros. Plus qu’un buteur, le club francilien perdrait un élément capital pour son projet si le Français décidait de partir.

Encore un rebondissement dans le feuilleton Kylian Mbappé. Ce jeudi, le quotidien Le Parisien annonçait une tendance plus que jamais positive en vue d’une prolongation. On pouvait croire à un gros coup pour le Paris Saint-Germain. Mais il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour voir la mère de l’attaquant démentir l’information. D’après Fayza Lamari, son fils serait « plutôt sur un départ ». Ce qui représenterait une véritable catastrophe pour le Paris Saint-Germain, prévient Pierre Chausse, le directeur délégué des rédactions du Parisien très inquiet pour l’avenir du club.

Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties https://t.co/VHMTOENct1 — lamari fayza (@FayzaLamari) May 5, 2022

« Va-t-il prolonger son aventure au PSG, dont il est devenu le leader incontesté, ou partir aux côtés de Karim Benzema au Real Madrid, club dont il rêve depuis gamin et qui vient encore de signer un nouvel exploit retentissant en Ligue des Champions ? Deux scénarios, une seule issue possible. (…) Pour le PSG, l’enjeu est énorme, a souligné le journaliste dans son édito. Il en va de sa crédibilité sportive, tant l’équipe a affiché cette saison, plus encore que les autres, une dépendance à son attaquant, actuel meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 1. »

« Avec Mbappé, tout est plus facile »

« Mais c’est également du projet global qu’il est question, a ajouté Pierre Chausse. Remplir des stades, recruter d’autres joueurs de très haut niveau, attirer et garder des sponsors… Avec Mbappé dans ses rangs, tout est plus facile. L’horizon s’éclaircit pour l’actionnaire qatarien, à quelques mois d’une Coupe du monde à domicile. Pour les supporters se profile la perspective de continuer à vibrer et admirer de près le joyau du foot français. Et, avec lui, d’entretenir le rêve pour Paris d’écrire enfin sa légende européenne. » En résumé, le champion de France ferait un énorme pas en arrière si Kylian Mbappé partait en fin de contrat.