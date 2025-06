Real ‍: Xabi Alonso oblige Mbappé et Vinicius à s'adorer

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Tout fraichement nommé entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso n’a pas l’intention de sacrifier Kylian Mbappé ou Vinicius. Au contraire, l’entraîneur espagnol espère que les deux hommes vont enfin cohabiter.

Les chiffres ne mentent pas, Kylian Mbappé a réussi sa première saison au Real Madrid. Avec 43 buts en 56 matchs, difficile d’imputer à l’international français les échecs du club merengue, battu par Barcelone en Liga et éliminé par Arsenal dès les quarts de finale de la Ligue des Champions. Plus que les prestations de l’ancien joueur du PSG, c’est plutôt sa mauvaise entente avec Vinicius Junior qui lui est reprochée. Pendant que Kylian Mbappé brillait et s’imposait peu à peu comme le nouveau chouchou des supporters, l’international brésilien a vécu une saison plus laborieuse que les précédentes.

Leur entente est proche du néant, autant sur le terrain qu’en dehors et la situation ne peut plus durer comme l’explique le site Don Balon. Le média révèle que pour Xabi Alonso, la priorité est de convaincre Vinicius et Kylian Mbappé qu’ils doivent plus jouer ensemble et davantage se chercher sur le terrain pour le bien du Real Madrid. Le site espagnol confirme qu’il y a eu des conflits entre les deux hommes, notamment en raison d’un positionnement très proche sur le terrain, à gauche de l’attaque, mais que cela doit désormais être du passé.

Xabi Alonso veut rapprocher ses deux stars

Au travail depuis une dizaine de jours, Xabi Alonso s’efforce à rapprocher Vinicius et Kylian Mbappé tant l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen est persuadé que le retour au top du Real Madrid passe par ces deux hommes. « Il souhaite donc résoudre le problème immédiatement et s’assurer que les deux joueurs se sentent à l’aise sur le terrain » explique le média, pour qui le nouvel entraîneur du Real Madrid va donc porter une attention particulière à ses deux stars dans les prochains jours. Et cela va commencer dès demain soir avec le premier match du club merengue à la Coupe du monde des clubs face à l’équipe saoudienne d’Al-Hilal.