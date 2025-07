Real Madrid ‍: Un énorme cadeau fait à Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Le Real Madrid affrontera mercredi soir le PSG pour une place en finale de la Coupe du monde des clubs. Le club de la capitale espagnole pourrait une nouvelle fois compter sur son crack Gonzalo Garcia.

Alors que Kylian Mbappé était en convalescence à cause d'un syndrome intestinal, le Real Madrid a fait confiance à Gonzalo Garcia. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'attaquant espagnol a crevé l'écran. Le joueur de 21 ans a planté 4 buts en 5 matchs disputés dans la compétition. Forcément de quoi faire parler de lui. Pas mal de fans et observateurs du Real Madrid voudraient même que la Casa Blanca lui fasse plus de place. Mais la présence d'un joueur comme Kylian Mbappé est un poids pour un jeune joueur. Idem pour Xabi Alonso, qui sera mis face à la politique des statuts. Compte tenu de la situation, certains clubs vont passer à l'action pour tenter de s'attacher les services de Gonzalo Garcia.

Mbappé peut souffler ?

Selon les informations de Fichajes, c'est notamment le cas de Sunderland ! Le club anglais a d'ailleurs présenté une offre de 30 millions d'euros au Real Madrid, assortie d'une commission de 25 % en cas de vente future. Le média précise que cette offre pourrait bien faire mouche. De plus, la négociation inclut apparemment une option de rachat de 40 millions d'euros pour le club de la capitale espagnole. De quoi mettre le Real Madrid dans une belle position si Garcia venait à enchainer les performances de très haut niveau en Premier League. Sunderland, qui vient à peine de remonter en première division anglaise, a énormément de moyens.

Les Black Cats comptent bien réaliser une saison convaincante dans quelques mois et veulent se donner toutes les chances d'y parvenir. Nul doute que l'apport d'un joueur comme Gonzalo Garcia, promis à un bel avenir, serait un plus. Concernant le Real Madrid, son départ pourrait faire disparaître le temps d'une saison au moins la menace pour Kylian Mbappé. Le Français est revanchard après une première saison ratée collectivement. La présence de Garcia pourrait être un frein pour lui et son épanouissement à plus ou moins long terme.