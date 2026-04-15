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Kylian Mbappé

Real Madrid : Kylian Mbappé vendu par 65% des supporters

Kylian Mbappé15 avr. , 9:20
parMehdi Lunay
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Accroché par Gérone vendredi, le Real Madrid a sans doute perdu la Liga. Curieusement, les Madrilènes enchaînent les contre-performances depuis le retour de Kylian Mbappé. Les supporters croient de moins en moins à une coïncidence.
Ce mercredi soir à Munich, le Real Madrid dispute plus qu'un simple match européen. Les Merengue jouent leur saison entière. Une élimination face au Bayern signifiera à coup sûr ou presque une année blanche au niveau des trophées. Sorti sans gloire de la Coupe par une équipe de D2, le Real possède 9 points de retard sur Barcelone en Liga. Une terrible déception avec les recrutements des deux dernières années et notamment la prise de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain pendant l'été 2024.

Mbappé le chat noir, sa vente est exigée

Même si l'attaquant français répond présent avec 39 buts inscrits toutes compétitions confondues, il est de plus en plus visé par les critiques du public. Les supporters madrilènes ont constaté que les résultats de leur club étaient meilleurs pendant la blessure de Mbappé au genou que depuis son retour. Quand l'ancien parisien n'était plus titulaire, le Real a gagné 6 de ses 7 matchs toutes compétitions confondues. Avec le capitaine des Bleus dans le onze de départ, Madrid n'a gagné aucun des trois derniers matchs. Mbappé est désormais considéré comme un frein pour les ambitions madrilènes.
Pour les supporters du Real Madrid, la seule solution est de vendre Kylian Mbappé l'été prochain. Le journal Marca a proposé un sondage à ses lecteurs sur l'avenir du Français et le résultat a été sans équivoque. Sur 6000 votants, 65% exigent la vente de l'attaquant. De quoi confirmer le désamour croissant du peuple merengue pour le capitaine des Bleus. Pour inverser le phénomène, ce dernier n'a pas d'autre choix que de guider son équipe vers un exploit au Bayern Munich en Ligue des champions.
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