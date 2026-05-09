Real : Kylian Mbappé exfiltré vers Arsenal ?

La position de Kylian Mbappé au Real Madrid est fragilisée depuis peu. S'il est arrivé sur un piédestal en tant que superstar d'un projet galactique, l'ancien Parisien cristallise les critiques du fait de son manque d'implication dans les efforts défensifs et collectifs.

Sur le papier, on pourrait avancer aisément que Kylian Mbappé réalise une saison dantesque. Auteur de 41 buts et 6 passes décisives en 41 apparitions depuis le début de l'exercice, le Bondynois est malgré tout au cœur de toutes les critiques de la part des supporters, à l'image de cette fameuse pétition exigeant son départ et signée par plus de 45 millions de personnes.

En cause, son manque d'implication dans les efforts défensifs, pointé du doigt aussi bien par les supporters que par ses partenaires et son entraineur Alvaro Arbeloa. Autant de raisons de croire que son idylle avec le Real Madrid pourrait s'arrêter prématurément. En tout cas, s'il s'en va, la Premier League et Arsenal auraient tout intérêt à foncer, selon Emmanuel Petit.

Kylian Mbappé et Arsenal, une histoire parfaite ?

« Arsenal adorerait Kylian Mbappé et il serait parfait sur leur aile gauche. La seule raison pour laquelle je pense que Mbappé restera au Real Madrid, c'est que s'il part sans avoir remporté de trophée, son transfert sera un échec. Mbappé a un ego démesuré, il voudra donc probablement rester et prouver le contraire. J'en suis presque certain. Il ne partira que si Florentino Pérez craque sous la pression. Des millions de supporters ont signé une pétition pour demander son départ. Ce pourrait être la fin pour Mbappé, car Florentino Pérez est un homme politique, il doit prendre une décision. On voit bien que l’ego des joueurs est en train de devenir le plus gros problème de ce club », a expliqué le champion du monde 98 au London Evening Standard.