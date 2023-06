PSG ‍: Mbappé au Real, le rendez-vous est pris

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Florentino Perez et le Real Madrid n'en démordent pas, Kylian Mbappé signera chez les Merengue. Un objectif d'autant plus important avec le départ récent de Karim Benzema. Le Real passera t-il à l'action rapidement ? Florentino Perez a livré un premier indice.

Kylian Mbappé au Real Madrid, l'épisode 2 a déjà démarré cet été. Après un premier échec en 2022, les Merengue vont retenter leur chance étant donné la situation du joueur au PSG. Il y a 12 mois, ce dernier a prolongé pour deux ans avec une troisième année optionnelle. Mbappé doit la déclencher très rapidement mais il ne l'a pas encore fait. De quoi lui redonner la possibilité de partir libre en juin 2024. Une perspective qui n'enchanterait pas les Parisiens et pourrait favoriser un transfert dès cet été. Le Real Madrid est à l'affût, voulant Mbappé depuis des années. Le plus tôt serait le mieux.

Mbappé au Real, rendez-vous en 2024

C'est d'autant plus vrai avec le départ du leader d'attaque madrilène Karim Benzema. En signant à Al Ittihad, KB9 a laissé une place libre dans le vestiaire du Real. Autant dire qu'il faut un poids lourd pour remplacer le Ballon d'Or 2022. Florentino Perez devra toutefois trouver les arguments financiers pour convaincre le joueur et surtout le PSG. Après Jude Bellingham, les Madrilènes peuvent-ils mettre beaucoup d'argent sur Kylian Mbappé ?

Florentino Pérez sobre fichar a Mbappé: pic.twitter.com/zu4TzdS0Ij — 𝗠𝗮𝗱𝗿𝟳𝗱𝗶𝘀𝗺𝗼 (@soymadr7dismo) June 10, 2023

Leur président a livré son sentiment à Madr7dismo, supporter très influent sur Instagram. « Est-ce que vous allez recruter Mbappé ? », a demandé l’influenceur. « Oui… mais pas cette année… », a répondu Florentino Perez. Vu le coût de l'opération et la volonté féroce du PSG de conserver son joueur, on ne pouvait imaginer une autre réponse. Il faudra toutefois que l'occasion se présente en 2024 avec une concrétisation du Real Madrid, contrairement à 2022. Le futur de la hiérarchie européenne est sans doute en jeu pour ce club puissant, lequel l'est plus encore avec une star de premier plan en son sein comme Kylian Mbappé.