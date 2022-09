PSG : Le clan Mbappé se plaint, Daniel Riolo répond

Dans : Kylian Mbappé.

Par Marc Verti

Il y a quelques jours, lors d'une émission de l'After Foot, Daniel Riolo a fait des révélations sur Kylian Mbappé qui n'ont pas été appréciées par le clan du joueur du PSG. La mère de Mbappé avait annoncé vouloir porter plainte. Le journaliste sportif s'est expliqué après en avoir pris connaissance.

Décidément, l'affaire Pogba a des répercussions sur d'autres joueurs de l'Équipe de France. Kylian Mbappé, dont le nom a été prononcé dans la vidéo de Mathias Pogba, est touché par cette polémique. Le joueur du PSG aurait été visé par un marabout, à la demande de Paul Pogba. Le clan Mbappé surveille de près cette affaire et se tient prêt à engager des poursuites si la véracité des propos de Mathias Pogba se confirme. À cette occasion, durant une émission sur l'after Foot où les problèmes des entourages des joueurs étaient évoqués, Daniel Riolo a confié que Mbappé devait s'en vouloir d'avoir fait deux trois choses visiblement pas très nettes. La mère de la star du PSG a immédiatement réagi sur Twitter en affirmant vouloir porter plainte contre Daniel Riolo qui s'est ensuite expliqué sur ces propos, dans l'émission suivante.

Daniel Riolo se défend contre le clan Mbappé

« Quand je dis que deux trois choses circulent sur un joueur. En l'occurrence Kylian Mbappé. Est-ce que je donne du crédit à ces deux trois choses, est-ce que je les révèle ? Non. Je dis dans cette émission que des gens cherchent à manipuler et à faire circuler des choses. En aucun cas on ne donne du crédit à ça. On est tranquille » s'est défendu le journaliste de RMC. Toujours est-il que Fayza Lamari, la mère du champion du monde, étudie la possibilité de porter plainte contre le journaliste et la radio. Il ne faudra pas compter sur une intervention de Kylian Mbappé dans l'After Foot cette saison.