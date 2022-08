Une plainte de Mbappé contre Daniel Riolo ?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La maman de Kylian Mbappé a annoncé qu'une plainte pourrait être déposée contre Daniel Riolo, RMC et un ancien proche du joueur du Paris Saint-Germain.

A l’occasion de l’After Foot, Daniel Riolo a tenu en direct sur l’antenne de RMC des propos qui concernaient « l’environnement » du numéro 7 du Paris Saint-Germain, le journaliste affirmant que Kylian Mbappé aurait « deux ou trois choses » à se reprocher, sans toutefois dire quoi. Cette déclaration de Daniel Riolo a été relayée par le compte de RMC Sport sur Twitter, puis a disparu, le média ayant visiblement décidé de supprimer la trace de la déclaration de son journaliste vedette. Mais rien ne disparaît vraiment sur les réseaux sociaux, et évidemment cela est ressorti rapidement sur Twitter. Et ce mercredi, Fayza Lamari, la maman de Kylian Mbappé annonce qu’à la demande de son fils, une plainte pourrait être déposée contre RMC, Daniel Riolo et la personne qui a parlé au journaliste et qui serait un ancien proche de la star de l’équipe de France et du PSG.

Mbappé furieux contre Riolo et RMC

Bonjour ils ont bien fait de supprimer car on étudie une plainte pour diffamation contre ces personnes ainsi que vous et votre informateur zlataneur ( qui n est autre l ancien copain de kylian) , vous commencer à aller trop loin .. — lamari fayza (@FayzaLamari) August 31, 2022

Et via son compte Twitter personnel, Fayza Lamari a décidé de riposter sans détour. « Bonjour ils ont bien fait de supprimer car on étudie une plainte pour diffamation contre ces personnes ainsi que vous et votre informateur zlataneur ( qui n’est autre que l’ancien copain de kylian), vous commencer à aller trop loin. Il s’appelle sabri O. et c est vrai kylian et son entourage l’ont mis de côté .. mais lui il sait pourquoi d’ailleurs ça ferait une belle étude de cas quand on parle des entourages.. Alors svp libre à vous d’informer mais veuillez rapporter les fait et la vérité .. MERCI », a lancé la maman de Kylian Mbappé. Chaude ambiance.