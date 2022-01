PSG : La polémique enfle après les propos de Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

À la 34e minute de PSG-Brest samedi, Kylian Mbappé s'est emporté contre M. Lesage l'arbitre de la rencontre. Des propos qui n'ont pas été sanctionnés sur le coup mais qui pourraient l'être par la commission de discipline. En tout cas, sur Twitter, le procès de Mbappé a déjà débuté.

Tout est parti d'une petite altercation entre Kylian Mbappé et le joueur brestois, Hugo Magnetti. Les deux joueurs se sont frictionnés et ont écopé chacun d'un carton jaune. Une décision qui a ulcéré le joueur du PSG qui n'a pas hésite à s'en prendre à l'arbitre Mikael Lesage et au quatrième arbitre également. « Comment j'ai pu prendre carton jaune ? Mais comment j'ai pu ? Allez, dégagez de là, vous ne savez même pas arbitrer ici, vous ne savez même pas arbitrer. Toujours pareil dans cette ligue ici c’est toujours pareil », avait-il lancé. Des paroles que M. Lesage n'a pas jugé bon de sanctionner sur le coup.

Twitter s'emballe sur le cas Mbappé

La toile s'est tout de suite emparée du sujet, s'enflammant notamment pour le fait que Mbappé ait échappé à la moindre sanction sur le coup. Cependant, le joueur de 23 ans peut encore avoir à s'expliquer devant la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel et être sanctionné à postériori. C'est déjà arrivé par le passé et cela n'a pas échappé aux supporters marseillais.

Rappel: Payet qui gueulait « seul » dans un couloir avait pris 3 matchs. https://t.co/VJeNjgiIAe — Mister B. (@SofaWarrior) January 15, 2022

Le cas de Dimitri Payet a notamment été évoqué. A la suite d'un OM-OL en 2015 durant lequel un but valable avait été refusé à Ocampos, Payet avait eu des propos vis-à-vis du corps arbitral jugés insultants et qui lui avait coûté une suspension. Non pas de trois matches mais de deux comme le rappelle le journaliste Mathieu Grégoire qui suit l'OM pour le journal l'Equipe.

Payet avait pris deux matches, déjà, et lors de la même commission de discipline d’avril 2015, Ibrahimovic avait pris 4 matches pour ses propos insultants. Le fléau du clubisme-twitter en un exemple https://t.co/sOvNXvcZ7o — Mathieu Grégoire (@Serguei) January 16, 2022

« Payet avait pris deux matches, déjà, et lors de la même commission de discipline d’avril 2015, Ibrahimovic avait pris 4 matches pour ses propos insultants. Le fléau du clubisme-twitter en un exemple », a t-il posté sur le réseau social. Toutefois, s'il essaye de tempérer l'excès de certains supporters, son message vient apporter de l'eau à leur moulin. Les antécédents en Ligue 1 plaident pour une sanction à l'encontre de Kylian Mbappé.