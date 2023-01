PSG : Kylian Mbappé supporter n°1 du Real, la preuve est là

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé devant le match entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid en pleine soirée avec le PSG, il n’en fallait pas plus pour enflammer la presse espagnole.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Et pour cause, l’attaquant français dispose d’une clause lui permettant d’activer quand il le souhaite une prolongation de contrat d’une année supplémentaire, soit jusqu’en 2025. Mais pour l’heure, Kylian Mbappé temporise et attend de voir comment la saison du PSG va se dérouler durant la phase retour. Cet été, il sera temps de faire le point avec la direction parisienne pour savoir s’il est l'heure de se séparer ou au contraire, si le numéro 7 du PSG prolonge de nouveau dans la capitale française.

Mbappé & Hakimi watching Real Madrid’s match today. pic.twitter.com/EiLwCPAmBk — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 27, 2023

En Espagne, on guette le moindre signe d’un départ de Kylian Mbappé dans la mesure où le Real Madrid est toujours très attentif à la situation de l’ancien Monégasque. Comme indiqué par ailleurs, le natif de Paris n’est plus la priorité absolue de Florentino Pérez, qui n’a d’yeux que pour Jude Bellingham depuis quelques temps. Mais il se murmure en Espagne que le Real Madrid ne s’interdit pas un incroyable coup double avec le capitaine anglais du Borussia Dortmund mais également Mbappé l’été prochain, dans le cas où l’attaquant parisien voudrait quitter le club de la capitale. Une chose est certaine, Mbappé reste très attentif à l’actualité du Real Madrid, comme le prouve une vidéo publiée sur Instagram. Au cours d’un gala auquel les joueurs du PSG ont participé, on peut apercevoir Kylian Mbappé en compagnie d’Achraf Hakimi… en train de regarder le choc de la coupe d’Espagne entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid.

Mbappé au Real, la presse espagnole s'enflamme

Ancien défenseur du Real Madrid, Achraf Hakimi et son ami Kylian Mbappé étaient visiblement plus concentrés sur le choc espagnol entre le Real et sur l’Atlético que sur le gala auquel ils assistaient. La preuve que l’intérêt est réel de la part des deux hommes pour le club merengue, alors qu’il arrive régulièrement qu’ils se rendent à Madrid sur leurs jours de congé. Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont certainement apprécié la belle remontada du Real Madrid, qui perdait 1-0 et qui s’est finalement imposé 3-1 après les prolongations grâce à des buts de Rodrygo, de Vinicius et de l’inévitable Karim Benzema. Il n’en fallait en tout cas pas plus pour que la presse espagnole s’enflamme et notamment Marca, qui a immédiatement relayé la vidéo sur laquelle on aperçoit très clairement Kylian Mbappé, à table lors du gala, en train de regarder le match entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid sur son téléphone en compagnie d’Achraf Hakimi.