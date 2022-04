PSG : Kylian Mbappé, le grand bluff pour s'évader

Dans : Kylian Mbappé.

Par Eric Bethsy

Annoncé avec insistance au Real Madrid, Kylian Mbappé a relancé le feuilleton en évoquant de nouveaux éléments à prendre en compte. Pas de quoi inquiéter les Merengue, certains que l’attaquant en fin de contrat ne prolongera pas au Paris Saint-Germain après les déclarations de Karim Benzema.

Le Paris Saint-Germain a encore son mot à dire. Quelques minutes après son festival contre Lorient (5-1) dimanche dernier, Kylian Mbappé a annoncé qu’il n’écartait pas la possibilité de prolonger. « Il y a de nouveau éléments, de nouveaux paramètres à prendre en compte, a révélé l’attaquant en fin de contrat. Comme je l'ai dit, ce n’est pas une décision pas facile, j'ai envie de prendre la meilleure possible. Avec mes proches, j'essaye de prendre la meilleure décision pour mon futur. Si je peux rester au Paris Saint-Germain ? Oui bien sûr. »

Cette mise au point aurait pu refroidir le Real Madrid. Et pourtant, la Maison Blanche reste étonnamment sereine si l’on en croit la presse locale. La raison est simple, le quotidien As croit savoir que Kylian Mbappé a toujours l’intention de rejoindre les Merengue. Son changement de discours serait uniquement une manœuvre afin de quitter le Paris Saint-Germain par la grande porte, et ne pas décevoir les supporters avant la fin de la saison. En effet, le Français ne compte rien officialiser avec le terme de l’exercice, histoire de partir avec la meilleure image possible.

Kylian Mbappé préfère partir en seigneur du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Et pour mieux se rassurer, le Real Madrid n’a rien raté des propos de Karim Benzema, qui imagine déjà une association avec Kylian Mbappé chez les Merengue. « J'aime jouer avec lui en sélection et j'aimerais jouer avec lui en club, a confié KB9. Je pense qu'on marquerait le double de buts. Ou peut-être même le triple ! (Rires) » Pour la direction madrilène, son buteur, proche de Kylian Mbappé, n’aurait jamais osé cette déclaration s’il existait encore un doute sur la signature du Parisien. L’actuel leader de Liga continue donc à préparer son arrivée, avec une énorme présentation de star annoncée plus impressionnante que celle de Cristiano Ronaldo en 2009.