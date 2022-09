PSG : Kylian Mbappé, la preuve que le Real Madrid est à sa merci

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

A la surprise générale, Kylian Mbappé a décidé de prolonger au PSG cet été, malgré une belle offre du Real Madrid.

Il y a un an, Kylian Mbappé restait au Paris Saint-Germain malgré sa volonté affichée et assumée de signer au Real Madrid. Un an plus tard, le Français était libre et avait l’occasion de signer dans la capitale espagnole. Mais contre toute attente, Kylian Mbappé a prolongé au PSG, deux années plus une année en option. Un choix qui passe très mal auprès des supporters du Real Madrid, lesquels ne veulent plus entendre parler de Kylian Mbappé, qui a désormais une très mauvaise cote en Espagne. Les dirigeants du Real ont également été échaudés et ont fait fuiter l’information selon laquelle ils ne reviendraient plus à la charge pour Mbappé, après avoir essuyé trois refus du joueur parisien depuis le début de sa carrière.

Mbappé au Real, le plan de Florentino Pérez

Cela étant, la réalité est un brin différente. En effet, le journaliste Mario Cortegana, qui couvre l'actualité du Real Madrid pour le quotidien Marca a annoncé dans le podcast Four Amigos que le champion d’Espagne en titre était toujours très intéressé par la perspective de faire signer Kylian Mbappé dans les prochains mois. Sans que l’on sache si le Real Madrid va revenir à la charge cet été ou dans un an et demi, il est clair pour le journaliste que Florentino Pérez a prévu de retenter sa chance dans le but de recruter l’international français du PSG. Et lorsque ce sera le moment, le président du Real Madrid a déjà prévu un plan afin de laver l’image de Kylian Mbappé auprès des supporters. Le journaliste ne dévoile pas quel est le plan de Florentino Pérez afin de redorer le blason de Kylian Mbappé mais assurément le boss de la Maison Blanche a plus d’une corde à son arc, ce qui est susceptible de faire trembler le PSG. Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé refusera une quatrième fois le Real Madrid. Ce qui scellerait définitivement la fin d’une histoire qui n’aura finalement jamais commencé entre Mbappé et le club madrilène.