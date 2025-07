Officiel ‍: Kylian Mbappé nouveau n°10 du Real Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé est officiellement le nouveau numéro 10 du Real Madrid. Sur son compte X, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a officialisé l’information de la presse espagnole en publiant simplement le mythique numéro jusqu’ici porté par Luka Modric dans la maison blanche.

Un choix qui fera forcément beaucoup parler dans la capitale espagnole, où certains estiment que ce numéro aurait dû revenir à joueur plus créatif tel qu’Arda Güler par exemple. Pour des raisons essentiellement marketings, c’est finalement Kylian Mbappé qui va hériter de ce numéro iconique. Ces dernières heures, les médias espagnols affirmaient d’ailleurs que c’est le Real Madrid qui a poussé afin d’offrir ce numéro au capitaine de l’équipe de France. Ce dernier n’aurait fait aucune demande à ses dirigeants pour récupérer le mythique numéro de Luka Modric. Mais en expert du marketing et des ventes de maillot, les Merengue savaient qu’il serait fort et très judicieux d’associer le nom de Kylian Mbappé au n°10. C’est désormais chose faite.