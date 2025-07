Mbappé trouve un associé pour détruire le PSG

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Mercredi soir prochain, le Real Madrid et le PSG s'affronteront pour le compte des demi-finales de la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis. Un match forcément très attendu par les fans et observateurs des deux formations rivales.

Le Paris Saint-Germain a validé son ticket pour les demi-finales de la Coupe du monde des clubs ce samedi en prenant le meilleur sur le Bayern Munich. Les hommes de Luis Enrique semblent plus que jamais lancés vers la quête du titre. Mais il faudra pour cela se défaire du Real Madrid mercredi soir pour y croire encore un peu plus. Le club de la capitale espagnole a lui battu le Borussia Dortmund. Si les hommes de Xabi Alonso ont sans doute moins de certitudes que le PSG, ils comptent bien jouer un vilain tour aux champions d'Europe. C'est notamment la volonté de Kylian Mbappé mais aussi de Vinicius Jr.

Vinicius Jr a hâte d'en découdre et prévient Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Ces dernières heures, le média Defensa Central fait en effet part d'une discussion qui aurait récemment eu lieu entre Vini Jr et Mbappé avec un Brésilien sûr des forces madrilènes : « On va bien jouer contre eux, je suis sûr qu'on fera un super match et qu'on se qualifiera pour la finale, mec, on est le Real Madrid… ». De quoi annoncer la couleur mais aussi donner de la confiance à Kylian Mbappé. L'attaquant français n'est pas dans la forme de sa vie malgré du mieux ces dernières semaines. Affronter le PSG pour la première fois depuis son départ du club parisien sera très spécial pour le champion du monde 2018. Surtout qu'il n'est pas en bons termes avec la direction du Paris Saint-Germain. Malheur au vaincu entre un PSG qui rêve de tout gagner et un Mbappé qui ne dira pas non à la possibilité de mettre fin à cette possibilité pour les champions d'Europe.