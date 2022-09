Mbappé trahi par le PSG, c'est confirmé !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Le futur de Kylian Mbappé au PSG revient sur la table, quatre mois après sa prolongation. Le Français ne bénéficie que d'un contrat de deux années assurées, de quoi faire craindre un nouveau feuilleton au mercato. Et en voulant le défendre, Jérôme Rothen a tout de même reconnu un gros malaise.

En mai dernier, Kylian Mbappé soulageait le PSG et tout un public en annonçant rester, prolongeant son contrat jusqu'en 2025 avec maillot floqué dans les mains pour le prouver. Mais, cette présentation idyllique des choses cache une réalité contractuelle plus complexe. Contrairement à ces effets d'annonce, le joueur français n'a pas exactement prolongé pour trois années au PSG. Il s'agit plutôt d'un nouveau bail de deux ans avec une dernière année en option. C'est ce qu'a révélé l'Equipe dans un article mardi, dévoilant les contours des problématiques qui risquent de toucher le club parisien dans les prochains mois.

Un faux problème pour Rothen, Mbappé va gérer

Concrètement, Kylian Mbappé peut quitter le PSG libre en 2024. Cela signifierait alors que le prochain mercato estival en 2023 serait très agité pour le club parisien, qui vendrait le joueur si nécessaire. La possibilité d'un transfert de Mbappé n'est pas à écarter surtout après le début de saison du Français. Ce dernier a déjà montré des signes de frustration avec des écarts de comportement et des relations plus tendues avec Neymar. S'il s'estime déçu par le projet parisien qu'on lui avait vendu en mai dernier, Mbappé va poser problème et ce dès cette saison. Le débat est lancé sauf pour Jérôme Rothen. Sur RMC, l'ancien du PSG a poussé un coup de gueule à propos de ces dernières informations.

🔴🔵 @RothenJerome sur les dernières informations autour du contrat de Kylian Mbappé au PSG : "Non, ce n'est pas le retour du feuilleton Mbappé. Franchement, j'en ai marre d'entendre tout ça. Il faut arrêter de faire des histoires où il n'y en a pas." #rmclive pic.twitter.com/CYbofscpmh — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 13, 2022

« J’en ai marre d’entendre tout ça. A un moment, faut arrêter de faire des histoires où il y en a pas. Aujourd’hui, dire que Kylian Mbappé est assez froid sur certaines questions en conférence de presse, c’est la réalité. Ça veut dire que, en effet, ce qu’on lui a vendu comme projet pour qu’il signe, bah le club est pas totalement en adéquation avec ce discours-là et ils mettront plus de temps que prévu pour lui apporter les réponses positives qu’il attendait pour rester. Mais, après, la saison est partie pour le PSG et en terme de résultats c’est quasiment parfait. L’année dernière, en fin de contrat, il a fait la meilleure saison de sa carrière. Alors moi je trouve qu’on essaye de trouver, de chercher les petites merdes à droite, à gauche mais franchement il n’y a pas de problèmes », a t-il sorti dans son émission Rothen s'enflamme, visant notamment le journal l'Equipe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Si Jérome Rothen ne doute pas une seule seconde du professionnalisme de Kylian Mbappé et surtout de son amour du maillot parisien, il n'oublie pas de glisser que le numéro 7 du PSG n'est pas totalement satisfait par l'été parisien, et notamment par le mercato où il aurait bien vu un défenseur central de prestige arriver, et peut-être un numéro 10 brésilien s'en aller. En attendant, c'est avec cette équipe, sauf petite retouche cet hiver, qu'il va falloir aller chercher le titre qui lui manque pour marquer l'histoire avec le Paris SG. Il sera ensuite temps de parler de son avenir, de contrat, de clause et de transferts.