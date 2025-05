Mbappé Ballon d'Or, « ‍c’est absurde ‍»

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid est passé à côté de sa saison mais compte bien rebondir dans quelques semaines lors du Mondial des clubs aux Etats-Unis. Pour certains, si Kylian Mbappé remportait cette première édition avec les Madrilènes, il pourrait alors prétendre au Ballon d'Or.

Le Real Madrid a récemment démarré une nouvelle ère sous les ordres de Xabi Alonso. L'entraineur espagnol ne manquera pas de travail après une saison bien galère. La récente arrivée de Kylian Mbappé à Madrid n'aura pas eu l'effet escompté. Si l'ancien du PSG a récemment terminé Pichichi et Soulier d'Or de l'exercice 2024-25, le Français n'a rien remporté de prestigieux sur le plan collectif avec le Real Madrid. De quoi forcément jouer en sa défaveur pour le prochain classement du Ballon d'Or. Cependant, certains pensent que si Mbappé arrivait à remporter la Coupe du monde des clubs avec le Real Madrid, il pourrait être sacré en fin d'année. Impossible à imaginer pour Jonathan Johnson...

Mbappé Ballon d'Or ? Il préfère en rire

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Lors de quelques mots échangés sur le podcast Ensemble PSG, le consultant spécialisé sur le football français a en effet balayé cette idée d'un revers de main, même si le football actuel laisse place à l'imprévu : « Je pense que, compte tenu de la situation de Mbappé et du Real Madrid, il serait absurde que le poids du Ballon d'Or de Mbappé repose uniquement sur le fait de marquer quelques buts et de les aider à remporter la Coupe du Monde des clubs, surtout quand beaucoup d'équipes ne seront même pas au complet, car elles ne prennent pas la compétition au sérieux et doivent laisser leurs joueurs au repos avant la saison prochaine. Pour moi, ce serait absurde. Mais il y a beaucoup d'absurdités dans le football moderne, malheureusement. Je ne dis pas que cela arrivera, mais je n'exclus pas non plus totalement une telle absurdité ». Pour rappel, cette saison avec le Real Madrid, Mbappé a planté 42 buts pour 4 passes décisives délivrées.