Mbappé reçoit un cadeau, c'est ridicule

Comme chaque année depuis 2021, les joueurs du Real Madrid reçoivent une voiture luxueuse de la marque BMW. Kylian Mbappé, qui n'a pas le permis, n'y a pas échappé. De quoi faire rire les internautes.

La notoriété mondiale du Real Madrid a bien des avantages. Pour les joueurs, le partenariat de luxe avec le groupe automobile allemand BMW en est un. A chaque début de saison depuis 2021, les joueurs de l'effectif reçoivent en cadeau un véhicule de cette même marque. Ces derniers ont d'ailleurs le loisir de choisir leur modèle préféré parmi une vaste gamme de voitures proposées. Une fois en leur possession, ils peuvent l'utiliser gratuitement pour se rendre à l'entrainement, par exemple. Après réception de leur véhicule en ce mois d'octobre, les Madrilènes ont tous posé devant leur nouveau joujou… y compris Kylian Mbappé , qui n'a pourtant pas encore passé le permis.

K. Mbappé France • Âge 26 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 6 Buts 2 Passes décisives 2 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 2 Buts 5 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 8 Buts 9 Passes décisives 2 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Sur les réseaux sociaux du Real Madrid et de BMW España, on peut apercevoir Kylian Mbappé poser devant un joli modèle luxueux : une BMW i7 xDrive60, électrique, d'une valeur de 150 000 euros environ. Une voiture qu'il ne pourra de toute façon pas utiliser directement étant donné qu'il n'a jamais passé le permis. La photo de lui devant sa voiture a eu de quoi provoquer l'hilarité générale sur les réseaux sociaux. « Ils ont mis le siège auto derrière ? Vu que c'est maman qui conduit », « Mais il a même pas le permis mdr », « Pourquoi il ne pose pas avec le chauffeur ? », « Il ne sait toujours pas utiliser une boite de vitesses », lit-on en substance sur X.

Pour rappel, Fayza Lamari avait récemment déclaré qu'il avait toujours été difficile pour Kylian Mbappé de prendre le temps de passer le permis. L'intéressé trouve déjà « fatigant » de passer le code. Le numéro 10 du Real Madrid pourrait toutefois finir par se laisser tenter, s'il veut passer « trente minutes, sans chauffeur, sans agent de sécurité ».