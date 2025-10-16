Mbappé reçoit un cadeau, c'est ridicule

Surtout avec un propriétaire milliardaire comme Textor Ces joueurs seraient une goutte d eau pour lui ^^
Degun te croit ma petite Kenny
Le positif c'est qu'il pourrait potentiellement louper la Can et être opérationnel pour l'OM dans un moment charnière
Le malheur c'est que pour le moment nous n'avons pas les capacités d'effectif pour tenir notre rang et leur offrir nos vraies prestations. Tant mieux pour ceux qui essaient d'en profiter pour égrener des points précieux et tant pis pour les frileux qui le paieront peut-être à l'heure du décompte.
J ai vu le melon avant le match puis après l excuse de equipe B a 500M Il faut être modeste dans la vie puisqu après tu t en prends plein le bec et tu miaules qu on te maltraite ma petite Kenny
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
Loading
Kylian Mbappé a reçu sa BMW grâce au partenariat avec le Real Madrid ! 🤩🏎️