Mbappé prolonge au PSG, l'OM en pleurs

Par Corentin Facy

Dernier rempart de l’OM cette saison, Pau Lopez a été traumatisé par un certain Kylian Mbappé cette saison.

Critiqué en début de saison, Pau Lopez s’est finalement bien adapté à la Ligue 1 au point d’envoyer Steve Mandanda sur le banc de l’Olympique de Marseille. Apprécié par Jorge Sampaoli pour sa faculté à jouer très haut et à relancer proprement avec ses défenseurs, Pau Lopez a également brillé sur certains arrêts tout au long de la saison. Le gardien espagnol a cependant gardé un mauvais souvenir de ses confrontations face au Paris Saint-Germain d’un certain Kylian Mbappé. En effet, interrogé par le site officiel de la Ligue de Football Professionnel au sujet du joueur lui ayant posé le plus de problèmes, l’ex-gardien de l’AS Roma n’a pas hésité et a lancé le nom de Kylian Mbappé, meilleur buteur de la saison avec 28 buts en Ligue 1.

Pau Lopez rend hommage à Kylian Mbappé

« Le joueur le plus impressionnant que j'aie affronté ? Kylian Mbappé ! Il est à un tel niveau… Il est au-dessus de tout le monde en France » a lancé Pau Lopez, qui met de côté la rivalité OM-PSG et qui répond en toute objectivité. Pour le gardien marseillais, il n’y a aucun doute à avoir sur le fait que Kylian Mbappé est voué à un destin similaire à celui de Cristiano Ronaldo ou encore de Lionel Messi avec une carrière gigantesque à venir. « Lorsque je jouais en Espagne, c’était la même chose avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui jouaient vraiment à un très, très haut niveau » a évoqué le gardien de l’Olympique de Marseille, impressionné par Kylian Mbappé et qui croisera de nouveau la route du phénomène parisien la saison prochaine puisque le champion du monde restera au PSG tandis que l’avenir de Pau Lopez s’écrira de son côté à Marseille. Reste simplement à savoir si l’Espagnol sera titulaire alors que Steve Mandanda lui avait repris la place en fin de saison dernière.