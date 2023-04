Mbappé ne pleurera pas au soir de la 38e journée

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé reste plus concentré que jamais sur la fin de saison du PSG. Il veut le titre de champion de France, mais aussi celui de meilleur buteur que Lacazette et David lui contestent.

Les derniers objectifs de la saison sont peu nombreux pour le Paris SG. Il s’agit bien évidemment de boucler un titre qui lui tend les bras. Ce serait le 11e de l’histoire du club, ce qui en ferait le premier au palmarès du football français, tout seul devant les autres ténors que sont Saint-Etienne ou l’OM. Du côté des objectifs personnels, Lionel Messi devrait terminer meilleur passeur de Ligue 1, mais Kylian Mbappé est actuellement à la lutte pour le titre de meilleur buteur. Fan de statistiques et désireux de casser tous les records possibles, l’attaquant français connait la situation sur le bout des doigts.

« David et Lacazette sont moins complets, Mbappé sait faire les différence tout seul »

S’il termine meilleur buteur de Ligue 1, ce sera la 5e fois consécutive qu’il réalise cet exploit et il rejoindra ainsi l’illustre Jean-Pierre Papin dans cette catégorie de prestige. Ses deux derniers buts à Angers lui permettent pour le moment de conserver sa première place avec 22 réalisations, mais derrière la concurrence ne lâche pas le morceau.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Jonathan David et Alexandre Lacazette enchainent les buts, et pointent à une seule longueur derrière Kylian Mbappé pour le Lillois, deux pour le Lyonnais. Les trois joueurs en question tirent les pénaltys au sein de leur équipe, et la lutte promet d’être serrée jusqu’au bout. « C’est acharné et c’est déjà un premier bon point puisque ce n’est pas toujours le cas. David et Lacazette sont davantage des finisseurs. Ils sont moins complets que Mbappé qui a toutes les qualités footballistiques possibles. Il ne joue pas véritablement numéro 9, mais il a plus de libertés et sait faire des différences seul », a souligné Stéphane Guivarc’h, ancien canonnier de l’AJ Auxerre et de l’équipe de France, dans les colonnes du Parisien. Le champion du monde n’arrive pour le moment pas à trancher pour ces trois finalistes, mais Olivier Rouyer le fait pour lui.

Messi va aider Mbappé

« Il n’y a aucune discussion possible : ce sera Mbappé. Si Paris ne lâche pas, il n’y a aucun souci. Même à Angers où le PSG est encore décevant, il met un doublé. Je n’ai pas de doutes parce que le jeu se termine sur lui, pour lui, par lui.Et si Leo Messi peut le faire marquer, il n’hésitera pas », a souligné le consultant de La Chaine L’Equipe, qui sait que la complicité entre les deux hommes, notamment depuis la blessure de Neymar, est criante et peut faire des étincelles quand ils sont dans de bonnes dispositions. Avec un tel serviteur, Mbappé ne craint donc pas grand chose, et ne devrait pas manquer l’un de ses grands objectifs de cette fin de saison sur le plan personnel.