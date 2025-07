Mbappé, l'incroyable changement physique qui inquiète

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Mercredi marquera les retrouvailles entre le PSG et Kylian Mbappé. Raillé pour son départ forcé du club un an avant le sacre des Parisiens en Ligue des champions, l'attaquant madrilène voudra sortir un grand match. Mais, son état physique ne l'aidera pas.

La Ligue des champions avait échoué à écrire l'histoire, le Mondial des clubs s'en chargera. Rendue impossible par Arsenal en C1, la demi-finale entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid se jouera finalement à New York mercredi. Ce match est surtout attendu pour un homme, Kylian Mbappé. La star française avait quitté le club parisien pour la formation espagnole l'été dernier. Un départ libre qui n'a pas été digéré par Nasser Al-Khelaifi et par les supporters. Ces derniers se sont donnés un malin plaisir à narguer leur ancien attaquant après le sacre parisien en Ligue des champions. Il y aura de la revanche dans l'air au PSG comme chez Kylian Mbappé.

Paris retrouve un Mbappé amaigri

Cependant, les retrouvailles ne devraient pas durer 90 minutes. Le capitaine de l'Equipe de France n'est pas sûr de débuter la rencontre, étant toujours affaibli par le virus contracté lors de son arrivée en Floride mi-juin. C'est un Kylian Mbappé très amaigri qui croisera la route du PSG. Selon les informations de L'Equipe, le Français a perdu 6 kilos depuis le début de sa maladie qui avait quand même nécessité une hospitalisation d'urgence.

Paris Sportifs : 400 euros à empocher sans risque sur PSG-Real Madrid https://t.co/ZsYPWQzXb3 — Foot01.com (@Foot01_com) July 8, 2025

Mbappé « mesure assez facilement qu'il ne sera jamais en possession de l'intégralité de ses moyens d'ici à la finale, dimanche », selon le principal quotidien sportif français. De quoi soulager un peu la défense parisienne, privée du solide Willian Pacho pour la demi-finale. Mais, impossible pour le PSG de sous-estimer un joueur ayant inscrit 256 buts lors de son séjour dans la capitale française. La prudence sera de mise d'autant que ce Mbappé diminué a déjà trouvé le chemin des filets face à Dortmund en quart d'une sublime reprise acrobatique.