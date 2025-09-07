Mbappé joue les agents du Real Madrid en France

Dans : Kylian Mbappé.

Par Nathan Hanini

Depuis plusieurs semaines, Liverpool veut anticiper le départ de Mohamed Salah à la fin de la saison. Les Reds pensent à Michael Olise. Mais un élément pourrait jouer en défaveur du club anglais, Kyllian Mbappé.

Le mercato estival 2026 débute dès ce mois de septembre avec un sujet qui prendra de l’ampleur mois après mois. Le feuilleton de l’été prochain pourrait avoir lieu dans un triangle Espagne, Angleterre, Allemagne. Au centre des questions, l’avenir de Mohammed Salah. L’Égyptien a prolongé la saison dernière avec les Reds jusqu’en 2027. Mais l’ailier de 33 ans a des chances de quitter Liverpool à la fin de cet exercice. Le board du club de la Mersey réfléchit déjà au nom du potentiel remplaçant. La presse britannique dévoile que le nom de Michael Olise est en pôle. Mais Kylian Mbappé va jouer les trouble-fêtes dans cette histoire. Le Real Madrid est également à la recherche d'un ailier.

Olise suivi par deux cadors

« Michael Olise est rayonnant et il nous apporte beaucoup. »



Didier Deschamps a salué la performance de son jeune milieu offensif après un match abouti face à l’Ukraine. @FelixRouah pic.twitter.com/9UFxUngfmm — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 7, 2025

Ce dimanche, le média anglais TeamTalk explique, en accord avec le média espagnol Defensa Central, que Kylian Mbappé tente de convaincre le joueur du Bayern Munich de rejoindre le Real Madrid. Le club de la capitale espagnol souhaite recruter un nouvel ailier en cas de départ de Rodrygo. Déjà pressenti sur le départ cet été, le Brésilien va tenter de s’imposer sous Xabi Alonso. Team Talk explique également que le technicien espagnol apprécie le profil du joueur du champion d’Allemagne. Actuellement avec l’équipe de France, Mbappé joue l’agent du club de la capitale espagnole pour tenter de convaincre son compatriote de le rejoindre en Espagne. De son côté, le conseil du Bayern Munich a refusé d’entamer une revalorisation du contrat d’Olise après seulement une saison. L’ancien joueur de Crystal Palace ne manque pas de prétendants après un exercice 2024/2025 solide du côté de la Bavière.