Mbappé humilié par le PSG, Madrid vole à son secours

Vivement critiqué par une partie des supporters parisiens qui estiment que la saison historique qui vient d'avoir lieu n'a pu exister que grâce à son départ, Kylian Mbappé peut toujours compter sur le soutien de son coéquipier en club, Aurélien Tchouaméni.

Lors de l'été 2024, Kylian Mbappé faisait couler beaucoup d'encre. Aucune prolongation n'ayant été signée avec le Paris Saint-Germain, il s'est finalement engagé avec le Real Madrid, le club de ses rêves. Certains supporters parisiens l'ont regretté, pendant que d'autres avançaient d'avance que l'effectif de Luis Enrique serait bien meilleur sans lui. Un an plus tard, difficile de leur donner tort. Pour autant, il est impossible de savoir si Paris aurait fait la même saison historique avec le joueur originaire de Bondy. Factuellement, le PSG a été impressionnant et a - presque - tout raflé sur son passage. Mais est-ce uniquement parce que Kylian Mbappé n'était plus là ? Dans l'émission The Bridge diffusée sur Youtube, Aurélien Tchouaméni et Djibril Cissé ont volé à son secours.

« Le truc qu’il faut dire, c’est que tous les mecs de Paris qui y ont joué sur ces dernières années ont contribué au fait que… C’est comme ça qu’il faut le voir, pas vos histoires de Kylian n’était pas là donc ils ont gagné », a d'abord expliqué son coéquipier au Real Madrid et en équipe de France. Djibril Cissé a d'ailleurs rejoint la conversation en s'accordant avec l'ancien Bordelais.

« Savourez la victoire, plutôt que ‘Kylian n’était pas là, on l’a gagné’ »

« Je suis totalement d’accord. Ils l’ont gagné. Savourez la victoire, plutôt que ‘Kylian n’était pas là, on l’a gagné’, et essayé de le narguer. Non ! Et comme Aurélien le dit, une Ligue des champions c’est un travail de longue haleine, d’années et de saisons. Donc tous ceux qui sont passés, et Marquinhos l’a dit en remerciant Silva, Zlatan. C’est tous ces gens là qui ont fait que le Paris Saint-Germain a pris une ampleur et que ça intéresse maintenant les joueurs de venir, et Kylian en fait partie ». Deux sorties qui feront sans doute plaisir à l'intéressé.