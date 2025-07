Mbappé et Vinicius, leur relation est « ‍brisée ‍»

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Un transfert de Vinicius est de plus en plus probable du côté du Real Madrid, où Kylian Mbappé est très favorable au départ de la star brésilienne selon les informations de la presse espagnole.

La deuxième partie du mercato pourrait bien réserver de grosses surprises aux supporters du Real Madrid. Le marché des transferts a déjà été animé pour le club merengue avec les signatures de Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Franco Mastantuono ou encore Trent Alexander-Arnold… et ce n’est sans doute pas terminé. Xabi Alonso serait favorable au recrutement d’un défenseur central de plus et vise notamment Ibrahima Konaté. Dans le sens des départs, c’est surtout le dossier Vinicius Junior qui alimente les rumeurs. Un transfert de l’ailier brésilien vers l’Arabie Saoudite est toujours envisagé et les dernières informations de la presse espagnole tendent une fois de plus en ce sens.

Selon Don Balon, la relation entre Kylian Mbappé et Vinicius est « brisée » et l’international français a clairement fait savoir à ses dirigeants qu’il était très favorable à un départ du numéro 7 de la Casa Blanca. L'alchimie n’a jamais été bonne entre les deux hommes, que ce soit sur le terrain ou en dehors, et Kylian Mbappé verrait donc d’un très bon oeil le départ de Vinicius. L’international français préfèrerait d’ailleurs que « Vini » parte plutôt que Rodrygo, cité au Bayern Munich, à Liverpool ou encore à Arsenal depuis le début du mercato.

Mbappé et Vinicius, le divorce est total

Le média précise que depuis l’arrivée de l’ex-star du PSG au Real Madrid, Vinicius n’a jamais été autant esseulé et se contente d’échanger avec les Brésiliens du vestiaire (Rodrygo, Eder Militao). De plus, les négociations pour la prolongation de Vinicius bloquent, ce dernier réclamant au moins 30 millions d’euros par an pour étendre son contrat au-delà de juin 2027. Le torchon n’a jamais autant brûlé entre le Real Madrid et sa star brésilienne et le forcing de Kylian Mbappé pour voir l’ailier de 25 ans partir n’arrange rien. Reste maintenant à voir si le départ de Vinicius se concrétisera et si ce n’est pas le cas, comment Xabi Alonso arrivera à recoller les morceaux entre les deux stars de la maison blanche.