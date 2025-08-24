Mbappé est un autre homme grâce à Hakimi

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Buteur contre Osasuna le week-end dernier (1-0), Kylian Mbappé sera encore l’arme offensive principale du Real face à Oviedo ce dimanche soir, d’autant que l’international français est plus affûté que jamais.

Kylian Mbappé est un autre homme en ce début de saison. On ne parle pas encore des performances de l’ancien attaquant du PSG car après une seule journée, difficile de tirer des enseignements même s’il a été le meilleur joueur offensif du Real Madrid contre Osasuna (1-0). Physiquement en revanche, la différence est déjà flagrante. Dans son édition du jour, L’Equipe révèle que Kylian Mbappé a perdu 6 kilos en arrivant à la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis en juin dernier en raison d’une gastro-entérite qui l’a couché plusieurs jours, au point de l’envoyer à l’hôpital.

Des kilos que le capitaine de l’équipe de France n’a jamais repris. Et pour cause, le quotidien national indique que Kylian Mbappé a passé la majeure partie de ses vacances à faire du sport : tennis, padel et basket étaient au programme avec son père Wilfried… et son grand ami Achraf Hakimi. Résultat des courses, le buteur du Real s’est maintenu en forme, n’a jamais vraiment cessé de faire du sport et n’a donc pas repris les kilos perdus en juin prochain. « Ce type d'activités a occupé l'essentiel de ses journées et sa dépense calorique en était d'autant plus élevée » souligne L’Equipe ce dimanche.

Mbappé a passé ses vacances à faire du sport

Le poids de Kylian Mbappé a toutefois un peu évolué depuis le Mondial des clubs aux USA puisqu’il est précisé que le nouveau numéro dix du Real Madrid à repris deux à trois kilos de muscle. « Sa silhouette un peu plus fine se mesure à son haut de corps, moins carré, et ses biceps, plus allongés », conclut notre confrère Damien Degorre. Autrement dit, grâce à une énorme gastro, des vacances sportives et un travail de musculation sur le haut du corps, Kylian Mbappé est devenu un autre homme. Le Real Madrid espère néanmoins qu’il sera toujours aussi performant, après avoir inscrit 44 buts sous les couleurs merengue pour sa première saison en 2024-2025.