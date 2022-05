Mbappé entre le PSG et le Real, Javier Tebas se mouille

Alors que la décision de Kylian Mbappé sur son futur est imminente, le flou demeure avec des informations et des tendances contradictoires. Une situation qui agace le président de la Liga, Javier Tebas, même si ce dernier pense connaître le fin mot de l'histoire.

Kylian Mbappé ne possède pas encore le don d'ubiquité, en tout cas physiquement. Par contre, médiatiquement, il est envoyé à Madrid et à Paris en même temps depuis plusieurs semaines. Toutefois, personne n'ignore que deux clubs ne peuvent se partager un même joueur et que l'international français devra régler le débat. Cela a de grandes chances de se produire ce week-end après le dernier match de Ligue 1 du PSG face à Metz. Le dossier reste indécis avec les déclarations floues de Mbappé et de son entourage ainsi que les dernières offres colossales du PSG.

Un feuilleton long et intense qui peut agacer certaines personnes notamment en Espagne. En effet, là-bas, les médias n'hésitaient pas à annoncer l'arrivée de Kylian Mbappé comme assurée depuis de nombreuses semaines. Le président de la Liga, Javier Tebas, n'apprécie pas la Ligue 1 et le PSG mais aussi la tournure des évènements dans le dossier Mbappé. Mais, selon lui, Kylian Mbappé va découvrir son championnat la saison prochaine.

Javier Tebas (La Liga president): "Mbappé? I think he will sign for Real Madrid... If he doesn't sign for Madrid, it will be bad news for all La Liga teams." pic.twitter.com/oEMC8NyNtw