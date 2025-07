Mbappé détesté en France, son avocat bénévole se révolte

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Entre conflit avec le PSG et polémiques incessantes, la cote de popularité de Kylian Mbappé s’est effondrée en France. De quoi révolter Pierre Ménès, fidèle soutien du nouveau numéro dix du Real Madrid.

Adulé par un pays entier jusqu’en 2022, Kylian Mbappé ne jouit plus de la même cote de popularité en France. Ses conflits avec le Paris Saint-Germain, son départ vers le Real Madrid et ses nombreuses polémiques extra-sportives ont contribué à couper la relation idyllique qu’il entretenait jusqu’alors avec les supporters des Bleus. Encore récemment, l’ancien attaquant du PSG a fait l’objet d’une enquête en raison de l’argent versé à plusieurs policiers en charge de la sécurité de l’équipe de France. Les critiques s’abattent avec de plus en plus de force sur l’attaquant originaire de Bondy, ce qui a le don d’agacer Pierre Ménès.

Très fidèle soutien de l’ancien Monégasque depuis toujours, l’ancien journaliste de Canal+ s’est ému de la situation dans laquelle se trouve Kylian Mbappé sur sa chaîne YouTube. « Je n’ai jamais été remercié par l’entourage de Kylian Mbappé de quoi que ce soit. Quand il était au PSG, il m’arrivait de croiser sa mère et elle m’appelait de temps en temps pour parler avec moi. C’est un temps révolu. Je n’aime pas hurler avec les loups. Quand j’ai mes têtes des Turcs, ce sont les miennes, à moi. Sur la dernière semaine, il y a trois polémiques sur Kylian Mbappé » a d'abord lancé Pierre Ménès, avant de poursuivre.

Pierre Ménès vole au secours de Kylian Mbappé

« Le n°10, l’histoire du porteur de flammes aux JO et les 180.000 euros donnés aux flics qui accompagnaient l’équipe de France. Je ne dis pas qu’il fait tout bien, mais il ne fait pas tout mal non plus. Je prends beaucoup sa défense, je le fais gratuitement, maintenant s’il veut me payer je serais le premier ravi. Je trouve qu’on en fait trop avec lui et que l’acharnement sur lui est insupportable » a commenté l’ancien consultant vedette du Canal Football Club, qui regrette que Kylian Mbappé soit traité ainsi dans son propre pays. Et qui espère qu’à un an de la Coupe du monde 2026, la cote de popularité du capitaine de l’équipe de France va grimper de nouveau dans les mois à venir.