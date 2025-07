Mbappé dénonce le PSG, la Ligue des champions menacée ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Tenant du titre en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain pourrait ne pas défendre sa couronne européenne. Kylian Mbappé a attaqué son ancien club pour cela.

Le PSG va croiser la route de Kylian Mbappé cette semaine, puisque les champions d'Europe affronteront le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, mercredi soir à 21h. Si l'attaquant français des Merengue a encore des amis à Paris, on pense notamment à Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé, il ne fait aucun doute que du côté de Mbappé, on aura à coeur de renvoyer le Paris Saint-Germain vers la capitale avant la finale. Le joueur tricolore n'a toujours pas pardonné à Nasser Al-Khelaifi la manière dont son départ du PSG s'est passé, même si le président qatari a toujours renvoyé la faute à Kylian Mbappé et son entourage. Mais, c'est désormais à la justice de trancher, avec un enjeu capital pour Paris, car comme l'explique L'Equipe à deux jours du match Madrid-PSG, les champions d'Europe pourraient être privés de la prochaine Ligue des champions à la demande de son ancien joueur.

Mbappé dénonce le PSG à l'UEFA

Ayant déclenché plusieurs procédures afin de récupérer les 55 millions d'euros de salaires et primes que le Paris Saint-Germain lui devrait, Kylian Mbappé a également saisi l'UEFA. Arnaud Hermant, journaliste de L'Equipe, précise ce lundi que si l'instance européenne du football donne raison au joueur du Real Madrid, alors il y aura un grand danger pour le PSG. « Le capitaine des Bleus et ses conseils ont déposé des re­cours auprès du ministère des Sports et de l'UEFA. Ce dernier vise à empêcher la participa­tion du champion d'Europe à la prochaine édi­tion de la Ligue des champions puisqu'il est sti­pulé dans les règlements de l'instance européenne qu'un club qui ne paie pas ses sa­lariés ne peut pas avoir sa licence pour disputer ses compétitions », précise le journaliste.

L'UEFA va attendre la décision de la justice française

Interrogé par le quotidien sportif, l'un des avocats de Kylian Mbappé ne souhaite pas en dire plus sur la nature de cette attaque face à l'UEFA, expliquant que la proximité avec le choc entre le PSG et le Real Madrid l'empêchait de s'exprimer plus précisément, précisant être « supporter du PSG et de Kylian Mbappé ». Tenant du titre après une saison historique, le Paris Saint-Germain sait que l'UEFA attendra probablement que la justice française tranche définitivement dans ce dossier à 55 millions d'euros avant de prendre une éventuelle sanction contre le Paris Saint-Germain. Au rythme actuel, on voit mal comment cela pourrait intervenir avant le début de la prochaine Ligue des champions. En attendant, le PSG-Madrid de mercredi prochain ne va pas manquer de piquant.