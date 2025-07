Mbappé de retour, il pose un gros problème au Real

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Victime d’une gastro-entérite en début de compétition, Kylian Mbappé a manqué la phase de groupes du Mondial des clubs. Entré en jeu face à la Juventus Turin en 8es de finale, il est opérationnel pour le match face à Dortmund ce samedi. Mais son cas pose problème au staff de Xabi Alonso.

Xabi Alonso a fait ses grands débuts sur le banc du Real Madrid lors de cette Coupe du monde des clubs. L’entraîneur espagnol n’a toutefois pas pu compter sur Kylian Mbappé pour ses premiers matchs, lors de la phase de groupes. Absent face à Al-Hilal, Pachuca et Leipzig, l’international français a signé son grand retour en huitièmes de finale face à la Juventus Turin. Entré en jeu après s’être remis d’une gastro-entérite, l’international français est désormais opérationnel à 100% C’est tout du moins ce qu’affirme Edu Aguirre, journaliste pour El Chiringuito, qui affirme que l’ancien attaquant de l’AS Monaco et du Paris Saint-Germain est à la disposition de Xabi Alonso pour ce choc des quarts de finale de la Coupe du monde des clubs.

Le média précise toutefois que pour l'heure, le doute est total sur la décision du coach espagnol de titulariser ou non Kylian Mbappé. Le dilemme est énorme car en l’absence du buteur tricolore, le jeune Gonzalo Garcia s’est imposé comme la véritable révélation de la Coupe du monde des clubs. Auteur de trois buts et d’une passe décisive, le jeune buteur de 21 ans a qualifié le Real Madrid lors du tour précédent grâce à sa tête victorieuse contre la Juventus Turin. Plus combatif que Kylian Mbappé dans le pressing, vrai point de fixation et numéro neuf à l’aise dans le jeu aérien, il apporte des caractéristiques qui manquent au capitaine de la France.

Xabi Alonso hésite à titulariser Kylian Mbappé

Il n’est donc pas acquis que malgré son retour à 100% sur le plan physique, l’originaire de Bondy soit titulaire pour ce match. A moins que contre toute attente, ce soit Vinicius Junior qui fasse les frais du retour de Kylian Mbappé, lequel pourrait être associé à Gonzalo Garcia si le Brésilien était sur le banc. Mais ce n’est pas la tendance et à priori, Xabi Alonso va bien devoir trancher entre Mbappé d’un côté et Garcia de l’autre. Avec de gros maux de tête pour prendre cette décision, et un premier choix fort à effectuer pour l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen sur le banc de la Casa Blanca.