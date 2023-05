Mbappé conseiller spécial, l'Emir du Qatar s'incline

Dans : Kylian Mbappé.

Même si un léger doute existe, il est fort probable que Christophe Galtier ne soit plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Luis Campos aura son mot à dire pour choisir le nouveau coach… à l’instar de Kylian Mbappé. Un choix qui est historiquement pourtant toujours revenu à Doha.

La lutte d’influence va commencer au Paris Saint-Germain afin de savoir qui aura le dernier mot dans le dossier du nouvel entraîneur. A moins d’un improbable revirement de situation, Christophe Galtier ne sera pas reconduit la saison prochaine et les rumeurs fleurissent chaque jour sur l’identité de son successeur. Le favori se nomme José Mourinho, finaliste de l’Europa League avec l’AS Roma et proche de Luis Campos depuis près de 20 ans.

D’autres noms ont filtré de Thiago Motta à Zinedine Zidane en passant par Julian Nagelsmann, sans que l’on sache vraiment qui prendra place sur le banc du PSG la saison prochaine ni même qui va choisir le prochain entraîneur. Dans son édition du jour, L’Equipe a mené l’enquête. Le quotidien national a interrogé des proches du coordinateur sportif de Paris, lesquels n’ont aucun doute sur le fait que Luis Campos est toujours l’homme fort du club en ce qui concerne les choix liés au terrain.

Kylian Mbappé toujours très influent au PSG

En interne, d’autres dirigeants pensent néanmoins que seul l’Emir du Qatar sera cette fois le patron pour décider du futur entraîneur. Ce ne sera pas totalement le cas car il est tout simplement impossible de réduire l’influence de Luis Campos au néant, pour une raison bien précise. Malgré ses choix hasardeux lors du dernier mercato, l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco a toujours la confiance aveugle de Kylian Mbappé et de l’entourage du capitaine de l’Equipe de France.

Sa proximité avec l’ancien buteur de l’ASM « ne s’est jamais démentie » selon L’Equipe, pour qui Kylian Mbappé aura son mot à dire pour le choix du futur entraîneur via l’influence qu’il exerce sur Luis Campos. Reste maintenant à voir quel coach sera choisi. José Mourinho est la piste la plus chaude et le Special One acceptera la proposition du PSG si elle se matérialise. Comme indiqué par ailleurs, Thiago Motta est lui aussi apprécié mais selon le journal, outre Mourinho et Motta, le PSG creuserait des pistes qui n’ont pas encore filtré dans la presse.

Gallardo, Ferreira... une surprise à Paris ?

« Il vous manque deux ou trois noms » souffle un dirigeant parisien. Celui de Marcelo Gallardo par exemple ? A 47 ans, l’entraîneur de River Plate a des courtisans en interne et veut retrouver un poste en Europe. Luis Campos pourrait aussi tenter d’imposer un choix portugais avec par exemple le jeune Abel Ferreira, entraîneur de Palmeiras (ex-Braga) qu’il apprécie beaucoup. Les pistes et les idées ne manquent pas. Il s’agit maintenant de trancher et pour chaque dirigeant de tenter d’imposer son choix aux autres… ce qui ne sera pas facile.