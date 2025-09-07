Mbappé au top, le Real Madrid remercie Hakimi

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Après des débuts timides au Real Madrid, Kylian Mbappé est enfin revenu au niveau qui était le sien au PSG. En ce début de saison, le Français est même intenable. Il doit sa forme actuelle à un été studieux avec son meilleur ami.

Le Real Madrid et Kylian Mbappé feront-ils à nouveau peur à toute l'Europe ? Pour l'équipe madrilène, le doute est encore permis. Ce n'est pas le cas pour l'attaquant français. L'ancien parisien est le joueur numéro 1 des Merengue en ce début de saison avec trois buts inscrits en trois matchs de Liga. Buteur également avec l'Equipe de France contre l'Ukraine vendredi, Mbappé a retrouvé toutes ses qualités de vitesse, de dribble et de finition. A Madrid, on explique ce renouveau par une préparation physique excellente du capitaine des Bleus.

Hakimi a maintenu en forme Mbappé

Kylian Mbappé a su être sérieux cet été et un homme l'a guidé dans sa démarche selon le média Defensa Central. Il s'agit d'Achraf Hakimi. Meilleur ami du Français, le latéral marocain du Paris Saint-Germain a passé ses vacances avec l'attaquant du Real Madrid. Les deux hommes n'ont pas consacré tout leur temps à s'amuser, ils ont aussi amélioré leur corps avec le préparateur physique personnel d'Hakimi.

𝐀 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐚̀ 𝐥'𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 ⚡️



Parfaitement lancé par Aurélien Tchouameni, Kylian Mbappé n'a pas tremblé pour inscrire son 51ème but en Bleu, rejoignant ainsi Thierry Henry à la 2e place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire 🙌#FiersdetreBleus pic.twitter.com/xCj6Z2nMG2 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 7, 2025

Les exercices orchestrés par ce professionnel ont fait le plus grand bien à Mbappé, lequel a repris au passage les 4 kilos perdus avec le virus gastrique contracté aux Etats-Unis lors du Mondial des clubs. De quoi ravir le Real où on se dit « impressionné » par la condition physique de l’attaquant français pour cette reprise. De bon augure surtout pour permettre à la Maison Blanche de reconquérir des titres, la Liga mais aussi la Ligue des champions, laquelle débute en septembre avec la réception de Marseille à Bernabeu.