Lewandowski calme Mbappé et Haaland en deux phrases

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé et Erling Haaland apparaissent déjà comme les deux futurs patrons sur la planète football pour les prochaines années, à l'image de Ronaldo et Messi avant eux. Toutefois, Robert Lewandowski ne les voit pas atteindre le niveau de leurs aînés.

Petit à petit, un changement de génération s'opère et les meilleurs d'une époque laissent leur place à de plus jeunes qu'eux. Cela n'a échappé à personne, Lionel Messi n'était plus qu'un banal joueur mardi soir face au Real, un simple coéquipier de Kylian Mbappé. Le Français a été, et de loin, le meilleur sur la pelouse lors de ce choc, étant même pour certains le meilleur joueur au monde à l'heure actuelle. Le jeune prodige de 23 ans est amené à dominer le football mondial dans les prochaines années et seul Erling Haaland est en mesure de contester cela. Les deux jeunes hommes enchaînent les buts et les prestations impressionnantes étant déjà les deux visages du futur.

Mbappé un peu en-dessous du duo Ronaldo-Messi

Beaucoup s'accordent déjà à les opposer dans une rivalité semblable à celle entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans les années 2000 et 2010. L'Argentin et le Portugais ont attiré toute la lumière sur eux ainsi que les trophées individuels et collectifs. Le premier a remporté sept ballons d'or et quatre ligues des champions, le second cinq ballons d'or et cinq ligues des champions. Ils ont incarné l'excellence à tel point que Robert Lewandowski pense que leurs performances sont inatteignables, même pour Kylian Mbappé ou Erling Haaland.

Robert Lewandowski:



"Messi and Cristiano made a lot of history by winning all possible trophies. I cannot imagine for a moment that Mbappe and Haaland will dominate world football as Leo Messi and Cristiano have done for the past 12 years."



[France Football] pic.twitter.com/iQeNXOjnhz — CristianoXtra (@CristianoXtra_) February 13, 2022

Interrogé par France Football, l'attaquant polonais a donné son avis sur Mbappé et Haaland. « Mbappé et Haaland peuvent-ils dominer le monde en incarnant la génération d'après Messi-Ronaldo ? Ils en ont les capacités, mais qui sait si dans les deux ou trois ans qui viennent, d'autres jeunes attaquants ne vont pas se révéler à leur tour ? Je ne peux pas imaginer un instant qu'ils vont dominer le football international comme l'ont fait Lionel Messi et Cristiano Ronaldo depuis douze ans. Ces deux-là ont tellement écrasé l'histoire en raflant tous les trophées possibles. Dans les dix prochaines années, je pense qu'il y aura plusieurs joueurs qui se disputeront le rôle de meilleur joueur au monde », a t-il indiqué. Au vu de sa prestation face au Real mardi soir, Kylian Mbappé tient à lui prouver le contraire rapidement en tout cas.