Le Real Madrid ne croit pas en Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Malgré une saison à 44 buts avec le PSG et la France, Kylian Mbappé ne sera pas dans le duel final pour le Ballon d’Or selon Carlo Ancelotti. L’entraîneur du Real Madrid mise sur une bataille entre Vinicius et Bellingham.

44 buts dans une saison, cela pèse lourd et Kylian Mbappé peut rêver d’un Ballon d’Or en 2024 grâce à ses statistiques à couper le souffle. Pourtant, le capitaine de l’Equipe de France ne fait pas partie des favoris pour décrocher le Graal. Il faut dire que la concurrence est forte, notamment avec Jude Bellingham et Vinicius Junior. Les deux principaux artisans de la saison historique du Real Madrid, vainqueur de la Liga en attendant peut-être la Ligue des Champions samedi soir, ont une réelle longueur d’avance. Et c’est Carlo Ancelotti qui le dit, à quelques heures de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Volontairement ou pas, le coach italien ne cite pas Kylian Mbappé, qui sera pourtant l’un de ses joueurs dans quelques jours. Mais selon le « Mister » du Real Madrid, le Ballon d’Or 2024 se jouera bel et bien entre Vinicius et Bellingham.

« C'est une lutte entre Vinicius et Bellingham. Voyons ce qui se passera en finale de la Ligue des champions, à l’Euro et en Copa América. Bellingham est très mature, très sérieux, il n'a pas l'air d'avoir 20 ans. Il ne ressemble pas à un enfant comme Arda Güler. Jude est plus un frère qu'un fils. Beaucoup de sérieux, beaucoup de professionnalisme, petit ego. Vinicius? C'est une personne très concentrée. Il a beaucoup souffert d'insultes, mais il a toujours été très concentré. Nous avons beaucoup travaillé avec lui sur le terrain. Il s'est beaucoup amélioré dans le démarquage et s'est adapté au jeu à l'intérieur. Nous allons nous adapter aux joueurs que nous allons avoir » a lancé Carlo Ancelotti, qui se demande bien qui de Vinicius ou de Bellingham prendra l’ascendant sur l’autre pour gagner le Ballon d’Or. Comme il en fait référence, les compétitions internationales, à savoir l’Euro avec l’Angleterre pour Bellingham et la Copa America avec le Brésil pour Vinicius, pourraient être déterminantes. Et un retour de Mbappé, s'il brille avec la France en Allemagne ?