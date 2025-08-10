Le Real Madrid donne le pouvoir au Roi Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Après une saison ratée, le Real Madrid a décidé qu'il ne fallait plus tergiverser et que Kylian Mbappé devait avoir les pleins pouvoirs. Xabi Alonso a décidé de confier les clés de son équipe au joueur français.

La saison 2024-2025 a été un long calvaire pour le club de Florentino Perez, la gifle mise par le PSG lors du Mondial des clubs étant le point final d'un exercice totalement raté. S'il n'échappe pas aux critiques, Kylian Mbappé a tout de même réussi à tirer son épingle du jeu en réussissant à finir meilleur buteur de Liga pour sa première saison avec le Real Madrid, le Kid de Bondy marquant 44 buts. Mais, entre la rivalité exacerbée avec Vinicius Jr et Jude Bellingham, et des performances moyennes lors des plus grands rendez-vous, il est clair que Mbappé peut et doit faire mieux. C'est pour cela que selon le quotidien sportif AS qui en fait sa Une ce dimanche, Xabi Alonso, en accord avec ses dirigeants, a décidé que la star tricolore devait être au coeur du projet.

Mbappé, le seul patron sur le terrain

Les choses seront désormais très claires au Real Madrid, tout doit être fait pour que l'équipe tourne autour de Kylian Mbappé. Et en lui confiant le numéro 10, c'est un signal fort qui a été envoyé à l'ancien joueur du PSG, mais ce n'est pas le seul. « Le Real Madrid a mis tous ses œufs dans le même panier : Kylian Mbappé, le nouveau numéro 10 des Blancs. Ce n'est un secret pour personne, le Français représente un investissement stratégique pour le club ; c'est la seule façon d'expliquer la quête du club depuis l'été 2017, alors qu'il jouait encore pour Monaco (...) Il est clair que pour cette deuxième saison à Madrid, on peut s'attendre à un pas en avant, maintenant qu'il a pleinement intégré ses coéquipiers et qu'il a pleinement compris ce que signifie jouer au Real Madrid », explique Manu de Juan, journaliste du puissant quotidien sportif AS, qui précise que Xabi Alonso n’a aucun doute sur ce qu’il doit faire avec la star française.

📰 Esta es la #PortadAS del 10 de agosto



🐢 Aquí manda Mbappé pic.twitter.com/7rxFIiGpB4 — Diario AS (@diarioas) August 9, 2025

Selon notre confrère, le Real Madrid jouera avec seulement deux attaquants purs, l'idée étant de renforcer le secteur défensif tout en donnant toute la liberté qu'il souhaite à Kylian Mbappé, lequel aura en plus la charge de tirer les penalties. Une décision qui accepte dont le fait que Mbappé n'a pas se soucier des replis défensifs, ce qui va forcément susciter des débats la saison prochaine. Car c'est justement pour ne pas céder au joueur français sur cet aspect du jeu que Luis Enrique n'avait rien fait pour le conserve au PSG.