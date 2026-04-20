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Le Real a choisi le futur lieutenant de Mbappé

Kylian Mbappé20 avr. , 16:00
parEric Bethsy
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Intouchable dans les plans du Real Madrid, Kylian Mbappé ne fera l’objet d’aucune rumeur cet été. La Maison Blanche n’envisage absolument pas le départ du Français qui connaît l’identité de son binôme pour la saison prochaine.
A moins d’un naufrage du FC Barcelone en tête de la Liga, le Real Madrid va terminer la saison sans trophée. Il s’agira de la deuxième année consécutive sans titre majeur. Connaissant l’exigence du président Florentino Pérez, ces échecs passent très mal en interne. La Maison Blanche compte bien réagir avec des décisions importantes. On parle même du lancement d’une nouvelle ère chez les Merengue qui ne devraient pas continuer avec l’entraîneur Alvaro Arbeloa, et qui préparent un renouvellement de l’effectif cet été.

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Reste à savoir qui gardera la confiance de la direction. Aucun doute en ce qui concerne Kylian Mbappé, l’attaquant français ne bougera pas cet été. Malgré les critiques, le meilleur buteur du Real Madrid conserve les faveurs de ses dirigeants. Ces derniers misent encore et toujours sur son association avec Vinicius Junior, écrit le quotidien AS, qui précise que le club madrilène attend mieux de la part de son duo offensif. Au sein du cador espagnol, on connaît parfaitement le potentiel de ce binôme freiné par quelques circonstances atténuantes cette saison.
D’un côté, Vinicius Junior n’a pas été aidé par sa relation difficile avec l’ancien entraîneur Xabi Alonso. Et de l’autre, Kylian Mbappé a dû s’arrêter à cause d’une blessure à un genou. Pas de quoi remettre en cause leur association, d’autant que les deux coéquipiers ont prouvé qu’ils aimaient jouer ensemble, à l’image de leur quart de finale retour de la Ligue des Champions à Munich la semaine dernière. Serein, le Real Madrid ne doute pas non plus de la situation de l’ailier brésilien, seulement sous contrat jusqu’en 2027, mais dont la prolongation pourrait intervenir avant le Mondial 2026.
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L'ol "corrige" le psg ???? 2/1 c'est une correction chez vous ?????? Nous n'avons pas les mêmes référentiels je pense… tjrs aussi nuls sur cette appli…

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Pour qui se prend-il ????????

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ben alors ils ont meme gagner sans tolisso et avec de l'intensité mdr tout pour te faire mentir mdr

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double bus ? regardes les 20 premieres minutes. on allait quand meme pas jouer tout le match comme ça et vous en mettre 8

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c'est vrai, meme que je l'ai lu dans ton post du 32mars à 26h03

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