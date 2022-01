Le PSG lance sa dernière prière pour Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le PSG a encore une toute petite chance de prolonger Kylian Mbappé, et il compte bien la jouer à fond.

Les joueurs qui arrivent dans les derniers mois de leur contrat prolongent très rarement, et quand on connait le désir de l’attaquant parisien de rejoindre le Real Madrid, l’espoir est ténu. Mais le Paris SG n’a pas dit son dernier mot et TF1 annonce ce vendredi que le PSG et Mbappé discutent toujours d’une possible prolongation. A ce moment de la saison, c’est bien évidement l’international français qui dicte ses conditions. Nasser Al-Khelaïfi, qui n’est déjà pas du genre à refuser quoi que ce soit à ses plus grandes stars, est aux ordres. Le président du Paris SG est prêt à proposer le meilleur salaire du club à son numéro 7, avec en plus de cela une durée à sa guise. C’est à dire courte, de deux ans, voire d’un an, histoire de ne pas partir sans au moins permettre à son club de coeur de récupérer une belle somme.

Le Real Madrid reste totalement confiant

Pour le moment, les discussions ne permettent pas de se rapprocher d’un accord. Le Real Madrid, qui n’a plus vraiment de contact avec le clan Mbappé étant donné l’imminence du match de Ligue des Champions entre les deux équipes, ne veut pas non plus être le dindon de la farce, et payer pour un joueur qui doit arriver libre au mois de juin. Cela tombe bien, ce n’est pas vraiment l’intention de Mbappé de prolonger pour être vendu, et actuellement, l’ancien monégasque reste sur sa position. Il annonce se concentrer sur sa saison actuelle avec le PSG, et il le fait tellement bien en ce moment qu’il est impossible de lui reprocher quoi que ce soit sur le terrain et en dehors.

Le PSG - Real sera décisif

Pas de quoi donc inquiéter un Florentino Pérez toujours persuadé que Mbappé va lui arriver gratuitement avec un beau ruban cet été. Pour de nombreux observateurs, les semaines qui suivront la confrontation entre le Real Madrid et le PSG seront toutefois décisives, puisque chaque résultat de cette double confrontation fatidique pourra être interprété en vue de l’avenir de Kylian Mbappé. Et si le Paris SG n’a pas dit son dernier mot, la tendance reste tout de même très forte pour une signature de Mbappé à Madrid à l’issue de la saison.