Le Mbappé Saint-Germain, Dugarry annonce un énorme fiasco

Dans : Kylian Mbappé.

Par Alexis Rose

Après avoir fait toutes les concessions possibles et inimaginables pour conserver Kylian Mbappé l’année dernière, le Paris Saint-Germain pourrait donner une plus grande importance encore à l’attaquant français.

Proche de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid en fin de saison dernière, Kylian Mbappé avait finalement décidé de prolonger son contrat avec le club de la capitale française jusqu’en 2024. Tout cela en l’échange d’un contrat en or et de prérogatives sportives et extra-sportives importantes. L’été dernier, Mbappé avait notamment fait le forcing pour faire venir Luis Campos au poste de directeur sportif. Une première étape avant une autre bien plus importante ? C’est possible, sachant que les dirigeants du PSG envisagent de construire leur projet autour de Mbappé avec des joueurs désirés par l'international français, comme Cherki ou Kolo Muani. Ce qui serait une fausse bonne idée pour Christophe Dugarry, qui estime que Paris ferait une énième erreur en mettant tous ses œufs dans le même panier.

« Créer autour de Mbappé, mais ce n'est pas un projet sportif »

💬 Christophe Dugarry : "Créer autour de Kylian Mbappé, ce n'est pas un projet sportif" pic.twitter.com/hjfHFZJ9KN — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 25, 2023

« Je n'aime pas l'idée de créer un projet sportif autour de Mbappé. Que Mbappé soit un grand joueur, qu’il ait le meilleur salaire du PSG, qu’il soit le joueur central, ok. Quand on parle que l'institution doit être plus forte que les joueurs, m'expliquer qu'il faut construire l'équipe autour de Mbappé, j'ai des doutes. Il avait les clefs du camion l'année dernière, on a vu comment ça a fonctionné… Il a choisi son directeur sportif, j'imagine qu'il a donné son avis aussi sur les joueurs qui ont signé. Les choses ont déjà été essayées. Il lui reste un an de contrat, il ne faut pas tout baser sur lui. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de véritable perspective sportive et de choix sportifs. Là, ils veulent créer autour de Mbappé, mais ce n'est pas un projet sportif, ce serait trop facile. Pourquoi ? Pour le merchandising, l'image, le marketing ? Qu'est ce que ça veut dire ? », a questionné le consultant de RMC, qui sait que Mbappé partira un jour au Real Madrid. Et si le PSG venait à tout construire autour du Français, tout un club pourrait alors s'effondrer. Autant dire que Paris a tout intérêt à ne faire un « Mbappé Saint-Germain ».