Le geste plein de classe de Kylian Mbappé

Par Nathan Hanini

Après une saison ratée sans trophée majeur, le Real Madrid a achevé son exercice 2024/2025 par une humiliation lors de la Coupe du monde des clubs (4-0). Une dernière apparition mitigée pour quelques joueurs dont Lucas Vazquez. L’Espagnol n’a pas croisé grand monde pour sa cérémonie d’adieu du côté de Madrid si ce n’est Kylian Mbappé.

Après la débâcle lors de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs face au PSG (4-0), le club espagnole va tourner la page. Après plus de 402 apparitions sous le maillot du Real Madrid, Lucas Vazquez va quitter la capitale espagnole cet été. Le joueur de 34 ans ne connait pas encore son nouveau club pour la saison prochaine. Le joueur de la Roja (neuf sélections) a fait ses adieux du côté de Valdebebas (le centre d’entrainement du Real Madrid) après plus de 10 ans au sein de la Maison Blanche. Deux coéquipiers étaient présents lors de la cérémonie dont Kylian Mbappé.

Le beau geste de Kylian Mbappé

Un geste qui montre le respect de l’attaquant français pour le vétéran espagnol. L’ancien joueur du PSG a interrompu ses vacances pour assister à la cérémonie tout comme le portier ukrainien Andriy Lunin. Lucas Vazquez l’a précisé sur les réseaux sociaux, il n’oubliera jamais le Real Madrid. « Chaque étape du chemin a été un cadeau et, au fil du temps, Madrid est devenue ma maison. (…) Je pars l’esprit tranquille, sachant que j’y ai tout donné. J’ai toujours été conscient de la responsabilité et du privilège que représente le fait de porter ce badge (…) Je vais peut-être quitter le Real Madrid, mais le Real Madrid ne me quittera jamais » explique-t-il dans une publication Instagram. Vazquez a remporté tous les trophées possibles au sein du Real Madrid dont quatre championnats d’Espagne et cinq Ligue des champions.