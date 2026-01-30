ICONSPORT_276732_0355
Luis Campos

Le conflit avec Mbappé réglé, Luis Campos raconte tout

Kylian Mbappé
Eric Bethsy
Bien avant ses problèmes avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé avait déjà créé des tensions au sein de son club formateur. L’attaquant français était en conflit avec son entraîneur au centre de formation de l’AS Monaco. Un souci réglé par Luis Campos.
Dans son entretien accordé à Marca, Luis Campos n’a pas seulement raconté la menace de Luis Enrique. Parmi les principaux passages de son interview, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain est également revenu sur les problèmes de Kylian Mbappé à l’AS Monaco. Avant ses débuts en équipe première, l’attaquant français était en conflit avec l’entraîneur Bruno Irles à cause d’un manque d’implication. C’est donc le Portugais, en tant que directeur sportif monégasque, qui a géré la situation.

Luis Enrique a menacé de quitter le PSGLuis Enrique a menacé de quitter le PSG
« C'est arrivé au moment de ma nomination à Monaco, a raconté Luis Campos. J'avais entendu dire qu'il y avait un grand talent mais je ne l'avais pas encore vu jouer. Les débuts de Kylian à Monaco n'ont pas été faciles, il y a eu un conflit avec l'entraîneur. Des gens de mon équipe me disaient que Kylian était fantastique et j'ai dit à l'entraîneur de l'aligner au match suivant. Au bout de 20 minutes, Monaco menait déjà 3-0 avec trois buts de Kylian. J'ai dit : "c'est bon, il doit rester parce qu'il a quelque chose de spécial".
« Peu de temps après, à la fin de son premier entraînement avec l'équipe première, João Moutinho, qui était l'un des joueurs les plus importants de la sélection portugaise, est venu me voir avec Bernardo et Ricardo Carvalho et il m'a dit : "écoute, Luis, ce garçon ne peut pas partir. C'est qui ?" Kylian a gagné sa place grâce à sa qualité, son caractère et son envie d'être un grand joueur, et non parce que nous l'avons poussé. Il a gagné sa place en surmontant de nombreux obstacles, il s'est imposé naturellement », a confié le dirigeant parisien, également confronté à des tensions autour du Bondynois dans la capitale.
