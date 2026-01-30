Le taulier du PSG vibre pour la nouvelle star de l'OL

Depuis son arrivée à l’OL, Endrick a déjà convaincu par son
apport notamment offensif. Le jeune brésilien s’est par ailleurs offert son
premier triplé en carrière face à Metz le week-end dernier. Il n’en faut pas
plus à Marquinhos pour être impressionné.
L’Olympique Lyonnais a achevé sa phase de championnat
d’Europa League ce jeudi soir par une victoire face au Paok Salonique (4-2). Le
club rhodanien termine donc au sommet du classement en C3 validant son ticket
pour les 8es de finale. Désormais, la nouvelle recrue hivernale, Endrick
sera
apte à disputer les rencontres. Arrivé début janvier en prêt en provenance du
Real Madrid, le jeune attaquant de 19 ans a réussi ses débuts. Outre son apport
dans le jeu offensif de l’OL, le Brésilien soigne ses statistiques avec un
triplé le week-end dernier à Metz.
Marquinhos souhaite qu’Endrick en sélection
Des performances qui ne laissent pas indifférent au Brésil.
Présent lors de la rencontre de Ligue des champions du PSG, les
médias brésiliens ont tendu le micro à Marquinhos pour recueillir son avis sur
le natif de Taguatinga. « Nous savons à quel point il est difficile de
quitter le Brésil, d’arriver en Europe. C’est un garçon qui le mérite. Il a eu
quelques difficultés là-bas, il n’a pas beaucoup joué, comme il l’espérait (au
Real Madrid). Nous espérons qu’il pourra revenir en équipe nationale
aussi », souhaite le brésilien.
À la recherche de son numéro 9 en vue de
la Coupe du monde 2026, la Seleção a peut-être trouvé son homme. Endrick doit
valider ses bons débuts avec l’OL pour espérer un retour au sein de la
sélection désormais entraînée par Carlo Ancelotti. Ce week-end, l’OL fera face à
Lille dans un choc capital dans la lutte au top 4. Paulo Fonseca aura besoin de
son attaquant brésilien. Non qualifié pour le match de jeudi, Endrick sera donc
frais pour aider le septuple champion de France ce dimanche à 15h.
E. Moreira de Sousa
Brésil • Âge 19 • Attaquant
Friendly International2026
Champions League2025/2026