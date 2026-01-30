ICONSPORT_283307_0172

Le taulier du PSG vibre pour la nouvelle star de l'OL

OL30 janv. , 21:00
parNathan Hanini
0
Depuis son arrivée à l’OL, Endrick a déjà convaincu par son apport notamment offensif. Le jeune brésilien s’est par ailleurs offert son premier triplé en carrière face à Metz le week-end dernier. Il n’en faut pas plus à Marquinhos pour être impressionné.
L’Olympique Lyonnais a achevé sa phase de championnat d’Europa League ce jeudi soir par une victoire face au Paok Salonique (4-2). Le club rhodanien termine donc au sommet du classement en C3 validant son ticket pour les 8es de finale. Désormais, la nouvelle recrue hivernale, Endrick sera apte à disputer les rencontres. Arrivé début janvier en prêt en provenance du Real Madrid, le jeune attaquant de 19 ans a réussi ses débuts. Outre son apport dans le jeu offensif de l’OL, le Brésilien soigne ses statistiques avec un triplé le week-end dernier à Metz.

Marquinhos souhaite qu’Endrick en sélection

Des performances qui ne laissent pas indifférent au Brésil. Présent lors de la rencontre de Ligue des champions du PSG, les médias brésiliens ont tendu le micro à Marquinhos pour recueillir son avis sur le natif de Taguatinga. « Nous savons à quel point il est difficile de quitter le Brésil, d’arriver en Europe. C’est un garçon qui le mérite. Il a eu quelques difficultés là-bas, il n’a pas beaucoup joué, comme il l’espérait (au Real Madrid). Nous espérons qu’il pourra revenir en équipe nationale aussi », souhaite le brésilien.
À la recherche de son numéro 9 en vue de la Coupe du monde 2026, la Seleção a peut-être trouvé son homme. Endrick doit valider ses bons débuts avec l’OL pour espérer un retour au sein de la sélection désormais entraînée par Carlo Ancelotti. Ce week-end, l’OL fera face à Lille dans un choc capital dans la lutte au top 4. Paulo Fonseca aura besoin de son attaquant brésilien. Non qualifié pour le match de jeudi, Endrick sera donc frais pour aider le septuple champion de France ce dimanche à 15h.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs2
Buts3
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Surprise à l’OL, Kluivert sur le départ

faux. Next

Alerte à l’OL, Karim Benzema cherche un club en France

Même avec tout le talent qu'il a et l'image laissé a Lyon ca n'est ni le moment pour lui et pour le club

Le poignant hommage de l’OL aux supporters du PAOK

Magnifique 👏🏼

Surprise à l’OL, Kluivert sur le départ

Assez improbable, sauf énorme plus value ....

Il refuse deux offres pour signer à l’OL

C'est oui

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

