Le taulier du PSG vibre pour la nouvelle star de l'OL

Depuis son arrivée à l’OL, Endrick a déjà convaincu par son apport notamment offensif. Le jeune brésilien s’est par ailleurs offert son premier triplé en carrière face à Metz le week-end dernier. Il n’en faut pas plus à Marquinhos pour être impressionné.

L’Olympique Lyonnais a achevé sa phase de championnat d’Europa League ce jeudi soir par une victoire face au Paok Salonique (4-2). Le club rhodanien termine donc au sommet du classement en C3 validant son ticket pour les 8es de finale. Désormais, la nouvelle recrue hivernale, Endrick sera apte à disputer les rencontres. Arrivé début janvier en prêt en provenance du Real Madrid, le jeune attaquant de 19 ans a réussi ses débuts. Outre son apport dans le jeu offensif de l’OL, le Brésilien soigne ses statistiques avec un triplé le week-end dernier à Metz.

Marquinhos souhaite qu’Endrick en sélection

Des performances qui ne laissent pas indifférent au Brésil. Présent lors de la rencontre de Ligue des champions du PSG, les médias brésiliens ont tendu le micro à Marquinhos pour recueillir son avis sur le natif de Taguatinga. « Nous savons à quel point il est difficile de quitter le Brésil, d’arriver en Europe. C’est un garçon qui le mérite. Il a eu quelques difficultés là-bas, il n’a pas beaucoup joué, comme il l’espérait (au Real Madrid). Nous espérons qu’il pourra revenir en équipe nationale aussi », souhaite le brésilien.

À la recherche de son numéro 9 en vue de la Coupe du monde 2026, la Seleção a peut-être trouvé son homme. Endrick doit valider ses bons débuts avec l’OL pour espérer un retour au sein de la sélection désormais entraînée par Carlo Ancelotti. Ce week-end, l’OL fera face à Lille dans un choc capital dans la lutte au top 4. Paulo Fonseca aura besoin de son attaquant brésilien. Non qualifié pour le match de jeudi, Endrick sera donc frais pour aider le septuple champion de France ce dimanche à 15h.