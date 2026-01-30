ICONSPORT_283588_0130

L'OM en crise, il faut appeler Nabil Djellit

OM30 janv. , 21:30
parNathan Hanini
0
L’Olympique de Marseille traverse une zone de turbulence depuis quelques jours avec l’élimination en Ligue des champions. Mais l’avion OM doit retrouver un pilote et de la sérénité pour poursuivre sa saison.
Éliminé à Bruges en Ligue des champions ce mercredi soir, l’OM est désormais plongé dans la tourmente. La formation de Roberto de Zerbi a manqué la qualification pour un but à la suite d’une réalisation dans les ultimes secondes du portier de Benfica face au Real Madrid. Un scénario insensé déstabilisant le projet olympien. Selon Foot Mercato, Roberto de Zerbi aurait demandé à quitter le club. Une information démentie par le journal l’Équipe ce jeudi soir. Un flou qui fait monter la pression à quelques jours d’un match de championnat face au Paris FC mais surtout d’un rendez-vous en Coupe de France à ne pas manquer.

L’OM doit retrouver du calme

Au milieu de tout ça, certains en appellent au calme pour retrouver de la justesse sur cette seconde partie de saison. Sur le plateau de l’Equipe du soir, Nabil Djellit souhaite que l’OM retrouve la tête froide. « À un moment, il faut aussi garder de la rationalité. il y a un côté un peu trop toxique à l'OM. Tout à l’heure, on a parlé d’une notion qui m’a interpellé, le jeu, le football, le plaisir, être cool, avoir de l’humour, avoir du second degré. Arrêtez de faire des communiqués pour tout et n’importe quoi, arrêtez de dire que c’est la faute des journalistes ou la faute d’un passeport. Il y a toujours un environnement pesant. Ils manquent de simplicité. Je pense que ça fera du bien à tout le monde », explique-t-il. De son côté, l’OM va vivre des prochains jours capitaux. Roberto de Zerbi jouera son avenir sur les deux prochaines rencontres et la suite du projet olympien pourrait être bien différente.

Lire aussi

OM : Benatia et Greenwood, un divorce fracassantOM : Benatia et Greenwood, un divorce fracassant
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_283585_0396
PSG

PSG : Lucas Chevalier sous le choc

ICONSPORT_284460_0142
Ligue 1

L1 : Marseille est oublié, Lens repasse en tête

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 20e journée

ICONSPORT_272058_0018
OL

Alerte à l’OL, Karim Benzema cherche un club en France

Fil Info

30 janv. , 23:00
PSG : Lucas Chevalier sous le choc
30 janv. , 22:45
L1 : Marseille est oublié, Lens repasse en tête
30 janv. , 22:45
L1 : Programme TV et résultats de la 20e journée
30 janv. , 22:22
Alerte à l’OL, Karim Benzema cherche un club en France
30 janv. , 22:02
L2 : Programme TV et résultats de la 21e journée
30 janv. , 22:00
Le conflit avec Mbappé réglé, Luis Campos raconte tout
30 janv. , 21:21
Officiel : Evann Guessand prêté à Crystal Palace
30 janv. , 21:00
Le taulier du PSG vibre pour la nouvelle star de l'OL

Derniers commentaires

Surprise à l’OL, Kluivert sur le départ

faux. Next

Alerte à l’OL, Karim Benzema cherche un club en France

Même avec tout le talent qu'il a et l'image laissé a Lyon ca n'est ni le moment pour lui et pour le club

Le poignant hommage de l’OL aux supporters du PAOK

Magnifique 👏🏼

Surprise à l’OL, Kluivert sur le départ

Assez improbable, sauf énorme plus value ....

Il refuse deux offres pour signer à l’OL

C'est oui

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading