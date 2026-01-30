L'OM en crise, il faut appeler Nabil Djellit

L’Olympique de Marseille traverse une zone de turbulence depuis quelques jours avec l’élimination en Ligue des champions. Mais l’avion OM doit retrouver un pilote et de la sérénité pour poursuivre sa saison.

Éliminé à Bruges en Ligue des champions ce mercredi soir, l’ OM est désormais plongé dans la tourmente. La formation de Roberto de Zerbi a manqué la qualification pour un but à la suite d’une réalisation dans les ultimes secondes du portier de Benfica face au Real Madrid. Un scénario insensé déstabilisant le projet olympien. Selon Foot Mercato, Roberto de Zerbi aurait demandé à quitter le club. Une information démentie par le journal l’Équipe ce jeudi soir. Un flou qui fait monter la pression à quelques jours d’un match de championnat face au Paris FC mais surtout d’un rendez-vous en Coupe de France à ne pas manquer.

L’OM doit retrouver du calme

Au milieu de tout ça, certains en appellent au calme pour retrouver de la justesse sur cette seconde partie de saison. Sur le plateau de l’Equipe du soir, Nabil Djellit souhaite que l’OM retrouve la tête froide. « À un moment, il faut aussi garder de la rationalité. il y a un côté un peu trop toxique à l'OM. Tout à l’heure, on a parlé d’une notion qui m’a interpellé, le jeu, le football, le plaisir, être cool, avoir de l’humour, avoir du second degré. Arrêtez de faire des communiqués pour tout et n’importe quoi, arrêtez de dire que c’est la faute des journalistes ou la faute d’un passeport. Il y a toujours un environnement pesant. Ils manquent de simplicité. Je pense que ça fera du bien à tout le monde », explique-t-il. De son côté, l’OM va vivre des prochains jours capitaux. Roberto de Zerbi jouera son avenir sur les deux prochaines rencontres et la suite du projet olympien pourrait être bien différente.