Le clan Mbappé vire son avocate, elle envoie la facture

Avocate de Kylian Mbappé depuis près de 10 ans, Maître Delphine Verheyden a été mise sur la touche cet été. Mais cette dernière a décidé de saisir le conseil de l'ordre des avocats de Paris.

L'Equipe annonce que Maître Delphine Verheyden, avocate historique du joueur du Real Madrid, ne l'était plus depuis quelques mois. En effet, Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, et Ziad Hammoud, directeur général d'Interconnected Ventures la holding du joueur, mais aussi président du SM Caen, ont décidé au coeur de l'été de mettre un terme à la mission de l'avocate. « J'ai pris un immense plaisir à travailler ces dix dernières années aux côtés de Kylian Mbappé. C'est un sportif et un homme exceptionnel. J'ai pris acte de la volonté du directeur général de son groupe de mettre un terme à ma convention le 16 août 2026 », a confirmé l'avocate. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. On a appris ce mercredi que Fayza Lamari a été placée sous le statut de témoin assisté après avoir été entendue la semaine passée dans le cadre de l'affaire Sanhadji,annonce que Maître Delphine Verheyden, avocate historique du joueur du Real Madrid, ne l'était plus depuis quelques mois. En effet, Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, et Ziad Hammoud, directeur général d'Interconnected Ventures la holding du joueur, mais aussi président du SM Caen, ont décidé au coeur de l'été de mettre un terme à la mission de l'avocate. «», a confirmé l'avocate. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là.

Le conseil de l'ordre des avocats a été saisi

Marc Leplongeon, journaliste du quotidien sportif, révèle que même si Maître Delphine Verheyden semble prendre les choses avec philosophie, dans la pratique, l'histoire n'est pas du tout terminée. En effet, l'avocate considère que le contrat qu'elle avait avec Kylian Mbappé n'avait pas été respecté. À ce titre, elle a décidé de saisir le conseil de l'ordre des avocats de Paris afin d'obtenir le paiement d'honoraires dont elle estime qu'ils lui sont encore dus. Et il n'y a pas qu'avec Maître Delphine Verheyden que le clan Mbappé a des soucis puisque L'informé a également fait savoir que les trois avocats qui avaient plaidé en faveur de Mbappé contre le PSG exigeaient également le paiement d'honoraires. Finalement, un accord amiable autour d'1,5 million d'euros a permis d'éviter que ce dossier n'aille plus loin.

Pour Kylian Mbappé et son entourage, il s'agit d'une reprise en main totale de ses affaires, laquelle pourrait être liée au développement désormais international de l'image de la star du Real Madrid et de l'équipe de France. Le récent changement d'équipementier de Mbappé, passé de Nike à On, confirme que le joueur de 27 ans se projette bien au-delà des frontières tricolores et souhaite être entouré pour cela.