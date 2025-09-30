LdC : Kylian Mbappé plus prolifique que Thierry Henry

entraineur exceptionel, meilleur gardien du monde Fofana ballon d' or, Merah futur Zidane, Niakaté le monstre, piouuu que peut il empecher Lyon d etre champion de France et d Europe !
qu est ce qu il se passe Fiasco? rude journée? tu troll vraiment à ras les paquerettes
Bien sûr que ce serait une excellente idée pour le PSG
Ils ne sont pas les seuls à faire des projections, certains s’imaginent battre le Pgégé et gagner la FarmersLigue, tous nuls quoi 😂🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦
Bah , sans doute les nuls, un peu comme toi quoi …🤣🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
Loading
ET DE DEUX POUR KYLIAN MBAPPÉ ✌️ Le numéro 10 du Real Madrid s'offre un doublé avec la manière sur ce petit piqué 😮💨 #KAIRMA | #UCL