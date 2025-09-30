LdC : Kylian Mbappé plus prolifique que Thierry Henry

Double buteur lors de Kairat Almaty-Real Madrid ce mardi soir, Kylian Mbappé en est désormais à 60 buts en coupe d'Europe dans sa carrière. Le capitaine des Bleus dépasse Thierry Henry (59 buts). Il ne reste plus qu'un seul joueur français devant lui au classement, Karim Benzema et ses 92 buts.