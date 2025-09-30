ICONSPORT_272393_0006

LdC : Kylian Mbappé plus prolifique que Thierry Henry

Kylian Mbappé30 sept. , 20:05
parMehdi Lunay
Double buteur lors de Kairat Almaty-Real Madrid ce mardi soir, Kylian Mbappé en est désormais à 60 buts en coupe d'Europe dans sa carrière. Le capitaine des Bleus dépasse Thierry Henry (59 buts). Il ne reste plus qu'un seul joueur français devant lui au classement, Karim Benzema et ses 92 buts.
OL : Paulo Fonseca fait mieux que tout le monde

entraineur exceptionel, meilleur gardien du monde Fofana ballon d' or, Merah futur Zidane, Niakaté le monstre, piouuu que peut il empecher Lyon d etre champion de France et d Europe !

OL : Paulo Fonseca fait mieux que tout le monde

qu est ce qu il se passe Fiasco? rude journée? tu troll vraiment à ras les paquerettes

Le PSG réactive en urgence un dossier à 40 ME

Bien sûr que ce serait une excellente idée pour le PSG

OL : Paulo Fonseca fait mieux que tout le monde

Ils ne sont pas les seuls à faire des projections, certains s’imaginent battre le Pgégé et gagner la FarmersLigue, tous nuls quoi 😂🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

OL : Paulo Fonseca fait mieux que tout le monde

Bah , sans doute les nuls, un peu comme toi quoi …🤣🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

