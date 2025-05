Lamine Yamal tue les derniers espoirs de Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Le Barça a récemment été sacré champion d'Espagne. Lamine Yamal aura encore une fois eu un rôle majeur pour les Catalans dans la conquête d'un titre important.

Le Barça a récemment enchainé des victoires en Coupe du Roi et en Liga. Lamine Yamal aura eu un rôle déterminant pour les Catalans. Le crack barcelonais n'arrête plus d'impressionner les fans et observateurs du FC Barcelone. A seulement 17 ans, Lamine Yamal est d'une précocité qui n'est pas sans rappeler celle de Kylian Mbappé il y a quelques années. Pour Nabil Djellit, il y néanmoins une différence entre l'éclosion de Yamal et Mbappé... De quoi lui faire dire que l'Espagnol a plus de mérite que le Français.

Yamal ou Mbappé, Nabil Djellit a fait son choix

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @lamineyamal

Lors d'une apparition sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet indiqué sur le sujet : « Il y a quelque chose d'important qu'on n'a pas dit. Mbappé, au moment où il va quitter Monaco, il va au PSG mais pas en tant que numéro 1. Il arrive en lieutenant de Neymar. Aujourd'hui, Yamal est candidat au Ballon d'Or. Faut quand même se mouiller. Yamal n'est pas numéro 1 bis ou numéro 2. Je vois Yamal dans la suite de Messi ». Si Kylian Mbappé n'a pas réussi une grande saison collective, il pourra néanmoins se féliciter de voir que Lamine Yamal ne glanera pas la Ligue des champions. Malgré son grand talent, le Blaugrana n'aura pas réussi à emmener son équipe en finale de la compétition. La saison prochaine, la lutte entre les deux hommes vaudra le détour. Tout porte à croire qu'ils seront des plus revanchards. Avant cela, ils pourront tous les deux faire parler la poudre lors de la Coupe du monde des clubs qui aura lieu cet été du côté des Etats-Unis.