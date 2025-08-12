350ME pour Mbappé, l'Arabie Saoudite se déchaîne

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

La saison prochaine, Kylian Mbappé aura sans doute en tête de remettre les pendules à l'heure dans pas mal de domaines. A moins qu'il ne soit déjà contraint de quitter... le Real Madrid.

Kylian Mbappé aura faim dans quelques jours pour tenter de tout gagner. Pour sa première saison avec le Real Madrid, l'attaquant français a soufflé le chaud et le froid. Collectivement, son équipe a fini par exploser. Mbappé rêve toujours de remporter la Ligue des champions et sait qu'il devra redoubler d'efforts sous les ordres de Xabi Alonso pour y parvenir. L'ancien joueur du PSG a en plus de cela plus de responsabilités, son nouvel entraineur le considérant comme la personnalité centrale de son projet. Mais Mbappé n'en reste pas moins un joueur convoité, notamment en Arabie saoudite...

Mbappé, le Real Madrid ne compte pas se laisser faire

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Selon les informations de Defensa Central, un club de Saudi Pro League est en effet disposé à envoyer une offre de 350 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant français du Real Madrid. Compte tenu de la situation, Florentino Pérez en personne a pris le soin de décliner. Le président merengue ne veut pas entendre parler d'un départ de Mbappé. Il le considère logiquement comme intransférable, peu importe le montant proposé. De son côté, Kylian Mbappé également ne veut pas quitter le football européen, qui plus est à quelques mois seulement d'une nouvelle Coupe du monde. Si l'Arabie saoudite n'a pas eu gain de cause cet été, elle devrait tenter de nouveau sa chance dans les années suivantes. Le pays arabe veut aussi essayer de s'offrir une autre star du Real Madrid, à savoir Vinicius Jr. Le Brésilien ne parvient toujours pas à trouver d'accord avec son club pour prolonger son contrat, alors que l'Arabie saoudite lui offre un pont d'or.