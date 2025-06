Kylian Mbappé sauvagement agressé sur RMC

Dans : Kylian Mbappé.

Par Nathan Hanini

Buteur face à l’Allemagne dans le match pour la troisième place à la Ligue des Nations, Kylian Mbappé a été vivement critiqué en Équipe de France. Malgré la victoire et le but, Jérôme Rothen en attend plus du capitaine des Bleus.

Kylian Mbappé a voulu répondre aux critiques dimanche dernier face à l’Allemagne. Dans une victoire 2-0 face aux champions du monde 2014, Kylian Mbappé s’est offert son 50e but en bleu. Le capitaine de la formation de Didier Deschamps ne va cependant pas échapper aux critiques. Ce lundi sur RMC, Jérôme Rothen en veut plus de la part du joueur du Real Madrid. L’ancien joueur de l’AS Monaco veut retrouver un Mbappé plus efficace, mais surtout meilleur techniquement : « Dans ses passes, il a aujourd’hui beaucoup plus de déchet qu’avant, » détaille Rothen, qui fait référence à quelques ouvertures vers l'avant qui n'ont pas trouvé preneur ce dimanche en Allemagne.

Rothen en veut beaucoup plus

🗨️ @RothenJerome: "Je reste sur ma faim avec Mbappé. Quand l'équipe subie, il disparaît beaucoup trop pour un leader d'attaque. Quand elle se procure des occasions, il rate des choses qu'un joueur qui se proclame "meilleur joueur de la planète foot" ne peut pas se permettre de… pic.twitter.com/Fdgva1JrNX — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 9, 2025

Dans son émission quotidienne, le consultant n’y va pas de main morte sur le sujet concernant le capitaine des Bleus. « Quand l’équipe subit, il disparaît beaucoup trop pour un leader d’attaque. Quand elle subit moins, il se procure des occasions, comme ça a été le cas contre l’Espagne. Lorsque l’équipe de France avait le ballon et qu’il avait plein de créateurs autour de lui, il a eu deux-trois situations plus qu’intéressantes en première période. Soit c’est Dembélé, soit c’est Doué qui lui donne et il rate des choses, » explique-t-il avant de poursuivre. « Pour un bon attaquant, on est capable de dire : « Il fait la bonne course, le bon appel, il perd son face-à-face, ça arrive ». Mais pour Kylian Mbappé, qui se proclame meilleur joueur de la planète foot, tu ne peux pas juste te dire : « Ce n’est pas grave, il a raté ». Non, tu dois être beaucoup plus efficace mon coco. Parce qu’avec le nombre d’occasions que tu as… Et ce n’est pas que sur ce match-là, ça faisait un an qu’il n’avait pas marqué dans le jeu (avec l’équipe de France) », conclut-il. Le soulier d’or de cette saison va devoir faire plus pour faire taire ses détracteurs. Avec un objectif déjà sur toutes les bouches : la Coupe du monde 2026.