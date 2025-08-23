Kylian Mbappé reçoit un appel urgent de Liverpool

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Liverpool a encore prévu d'animer le marché des transferts estival. Parmi les priorités des Reds : Alexander Isak.

Liverpool compte bien asseoir encore un peu plus sa domination sur la Premier League cette saison. Les Reds ont sorti le portefeuille pour renforcer leur effectif. Mais la direction de Liverpool a encore en tête de faire quelques coups. Si on parle d'une arrivée possible dans les dernières heures du mercato de Malick Fofana, les champions d'Angleterre rêvent toujours de recruter Alexander Isak. Problème, Newcastle est très dur en affaires. Les Magpies, qui ne veulent pas se séparer du Suédois, estiment leur joueur à plus de 150 millions d'euros. Récemment, Liverpool est revenu à la charge avec une offre de 138 millions d'euros. De quoi agacer Jamie Carragher, qui préférerait avoir Kylian Mbappé à ce montant.

Carragher met un stop à Isak

Ces dernières heures lors d'une interview accordée à The Telegraph, le consultant et ancien joueur des Reds a en effet indiqué : « J'aimerais voir l'attaquant suédois devenir joueur de Liverpool, mais pas à n'importe quel prix. L'idée que l'offre initiale de 110 millions de livres pour Isak soit 'ridicule' est déconnectée de la réalité. Si Liverpool propose plus de 130 millions de livres, c'est trop. J'aimerais plutôt avoir Kylian Mbappé pour ce prix. Dès ses débuts contre Liverpool à Anfield, Isak a excellé, mais des inquiétudes subsistent. Aujourd'hui âgé de 25 ans, il n'a pas encore prouvé qu'il avait la longévité de Salah. Il n'a pas été titulaire lors de 36 matchs de championnat en trois saisons en Angleterre, et 10 de ses 44 derniers buts en championnat ont été des penalties ». Pour le moment, Isak est en froid avec Newcastle, qu'il veut quitter. Mais son club est catégorique pour le moment. Reste à savoir si les choses changeront, notamment à l'approche de la fin du marché des transferts estival.