Mbappé menace Salah, c'est le duel de l'année ‍!

Mohamed Salah est le grand favori pour décrocher le Ballon d’Or en 2025 mais l’international égyptien doit se méfier du grand retour en forme de Kylian Mbappé, qui s’impose lui aussi comme un sérieux prétendant.

Après avoir été attribué à Rodri en 2024, le Ballon d’Or va une nouvelle fois provoquer de vifs débats cette année. Sans compétition internationale, un homme pourrait tirer son épingle du jeu en la personne de Mohamed Salah. Il ne fait aucun doute que l’international égyptien est le grand favori de cette nouvelle édition. En tête de la Premier League avec Liverpool, il réalise une saison absolument folle avec 30 buts et 22 passes décisives toutes compétitions confondues. Des chiffres qui font logiquement de lui le Ballon d’Or virtuel si le trophée devait être décerné à ce jour, selon les informations de Goal.

🚨 BREAKING: Ballon d'Or power rankings:



1: Mo Salah

2: KYLIAN MBAPPÉ

3: Raphinha

4: Lamine Yamal

5: Robert Lewandowski

6: VINÍ JR.

7: JUDE BELLINGHAM

8: Harry Kane

9: Florian Wirtz

10: Jamal Musiala@goal pic.twitter.com/NoDwQaonlE — Madrid Zone (@theMadridZone) February 28, 2025

A vrai dire, la question n’est pas de savoir si Salah est le favori, car cela ne fait guère de doute. La réelle interrogation est de savoir qui sont ses principaux concurrents. Et à ce petit jeu, le média spécialisé pense savoir que Kylian Mbappé est actuellement le principal challenger de Mohamed Salah dans la course au Ballon d’Or. Il faut dire qu’après des débuts difficiles au Real Madrid, le capitaine des Bleus a superbement redressé la barre avec des chiffres colossaux : 27 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, la grande majorité en Liga et en Ligue des Champions.

Un duel Mbappé - Salah pour le Ballon d'Or

Tout pourrait donc se jouer entre les deux hommes, et les trophées collectifs seront bien sûr capitaux dans cette quête. En dehors de Salah et de Mbappé, Goal cite Raphinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Vinicius, Bellingham, Harry Kane, Florian Wirtz et Jamal Musiala comme les huit autres prétendants principaux au Ballon d’Or. Le premier joueur de Ligue 1 arrive à la 11e position du classement virtuel au 28 février, il s’agit sans surprise d’Ousmane Dembélé, dont la forme est resplendissante depuis le début de l’année civile.