Kylian Mbappé prolongé, le PSG a payé 375 millions d'euros !

Après un long suspense, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG en mai dernier. Un revirement total alors qu'on l'annonçait partant au Real Madrid. Les Espagnols ont critiqué un choix lié à l'argent. Vrai ou faux, la somme récoltée par le joueur a été dévoilée.

Son plus beau coup du mercato, le PSG l'a réalisé dès le mois de mai et il n'a pas eu besoin d'aller bien loin pour ce joueur. Son nom ? Kylian Mbappé bien sûr. Le prodige français est assurément l'un des meilleurs joueurs au monde à l'heure actuelle. En témoignent ses performances et son nombre de buts toujours plus élevé chaque jour, à l'image de son doublé contre la Juventus mardi soir pour le premier match parisien en Ligue des champions. Symbole des ambitions parisiennes, Mbappé incarne à lui seul l'espoir de voir le PSG trôner sur le toit de l'Europe dans les prochaines années. Pourtant, il s'en est fallu de peu que le Real Madrid ne le recrute cet été. Un transfert qui semblait logique au vu des rêves de Mbappé de jouer pour les Merengues, mais que Nasser Al-Khelaifi a détruit quelques heures avant le dernier match de la saison de Ligue 1, lorsque Paris a officialisé la prolongation de Mbappé.

En effet, le champion du monde 2018 a pris tout le monde de court en prolongeant son contrat à Paris jusqu'en 2025. Une décision motivée selon lui par la qualité du projet sportif parisien mais aussi par son envie de rester plus longtemps en France, pays où il se sent bien et où même le président de la République veut le voir continuer sa carrière. A Madrid, où ce brutal changement a été mal perçu, on voit les choses bien différemment. Pour les suiveurs comme les supporters madrilènes, Mbappé s'est fait séduire par l'argent de Qatar Sport Investments au détriment de la prestigieuse institution madrilène, club très très riche, mais qui n'a pas les moyens du PSG version Qatar. Et certains arguments vont dans le sens du club de Florentino Perez.

Même s'il impossible d'affirmer avec certitude que Kylian Mbappé a privilégié le salaire au détriment du sportif, lui seul connaissant la réalité, on peut certifier aujourd'hui que les arguments financiers du PSG étaient très solides, trop pour le Real Madrid. Le New York Times révèle les montants touchés par Kylian Mbappé pour sa prolongation. Le Français va toucher 250 millions d'euros de salaire sur les trois prochaines années, soit 83 millions d'euros annuels affirme le média américain. Mais, c'est surtout la prime à la signature qui est forte. 125 millions d'euros ! Plus que tout autre footballeur et même sportif dans l'histoire. De ce point de vue là, le Real Madrid ne pouvait rivaliser avec son homologue parisien. Il s'agit de la preuve ultime, si nécessaire, que Kylian Mbappé est bel et bien le futur patron du football mondial. Le PSG l'a bien compris en tout cas, même s'il faut rappeler que Kylian Mbappé était en fin de contrat et pouvait partir libre cet été.

En 2025, le numéro 7 du Paris Saint-Germain aura 26 ans et s'il continue à ce rythme rien ne dit que Nasser Al-Khelaifi ne pourra pas vendre sa star offensive au Real Madrid ou dans un autre club pour un prix encore plus énorme. Au final, même si l'investissement du PSG est colossal, Kylian Mbappé a une envergure mondiale et sa notoriété dépasse les simples limites du football. Alors quand un Lebron James et un Tom Brady, pour ne citer qu'eux, touchent des sommes records, il n'y a pas non plus de quoi crier au scandale concernant Mbappé, même si forcément du côté de Madrid on peut se focaliser sur ce sujet pour expliquer le gros raté de ce mercato.